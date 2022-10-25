Вышел трейлер фильма «Бардо» от режиссера «Бердмена» и «Бьютифул»

Главный герой фильма «Бардо, ложная хроника горстки истин» — журналист Сильверио Гама, который возвращается на родину и не узнает ее. «С чувством и обильным смехом Сильверио решает универсальные, но в то же время интимные вопросы об идентичности, успехе, смертности, истории Мексики и глубоко эмоциональных семейных узах, которые он разделяет со своей женой и детьми. Действительно, что значит быть человеком в эти очень своеобразные времена», — описывают его в Netflix.

С точки зрения жанра «Бардо» описывают как «ностальгическую комедию с эпическим размахом». Картина снята на 65-миллиметровую пленку номинантом на «Оскар» Дариусом Кхонджи. Сценарий Иньярриту написал вместе с Николасом Джакобоне, который также работал над фильмами «Бердмен» и «Бьютифул».

«Бардо, ложная хроника горстки истин», стал первым фильмом Иньярриту, который будет снят в Мексике с 2000 года. Премьера картины состоялась в сентябре 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале.