Эмбер Херд, Джони Депп, Елизавета II. Кто стал самой популярной звездой в интернете в 2022 году?

В среднем актрису искали по 5,6 миллионов раз в месяц на территории США. Об этом сообщает издание Celeb Tattler. Эксперты связывают это с судебными прениями, которые разгорелись этим летом. Сам же Джонни Депп занял вторую строчку рейтинга с результатом в 5,5 миллионов запросов в месяц.

«Между бешеным количеством вирусных тиктоков и слухами о романе неудивительно, что бывшие супруги возглавили хит-парады, ведь даже в результатах интернет-исследований эти двое по-прежнему идут голова к голове», — комментирует Celeb Tattler.

Третье место заняла Елизавета II, которая скончалась в сентябре в возрасте 96 лет (4,3 млн запросов в месяц). На четвертой строчке оказался игрок в американский футбол Том Брэди (4,06 млн), на пятом — Ким Кардашьян (3,4 млн).

Комик Пит Дэвидсон занял шестое место. За ним идут бизнесмен Илон Маск, актер Уилл Смит, звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и звезда «Эйфории» Зендая.

Напомним, что по сообщениям СМИ Джонни Депп снимется в новой части «Пиратов Карибского моря». Имя актера уже фигурирует в списке артистов и технического персонала, вызванных для участия в съемках ленты.