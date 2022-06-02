Депп против Херд: как дело о клевете двух бывших супругов стало главным судебным процессом года?

Моника Левински

Из колонки для Vanity Fair:

Это юридическое зрелище было бы достаточно печальным, если бы оно просто повлияло на личную жизнь Деппа, Херд и их близких. Было бы достаточно грустно, даже если бы мы просто подумали, как это повлияло на переживших домашнее насилие или тех, кто искал силы в движении #MeToo. Однако больше всего меня беспокоят более серьезные последствия для нашей культуры: то, как мы разжигаем пламя женоненавистничества и, отдельно, цирк знаменитостей. [...]

То, как мы пренебрежительно использовали судебный процесс в своих целях, является признаком того, как многие из нас, зависимых от социальных сетей, продолжают обесценивать свое достоинство и человечность. (Простите меня, если я взбираюсь на свою высокую лошадь на пару абзацев. Побывав на месте такой жестокости, я могу сказать вам, что шрамы никогда не исчезнут).

Я определенно здесь не для того, чтобы говорить вам не делать этого — смотреть приговор или не иметь мнения. Но что слишком много? Что определяется как «слишком далеко»? Когда мы наблюдали за развитием этой истории, на что нам давало право наше мнение? Дает ли нам это право говорить, кому мы «верим»? Переформулировать тщательно подобранные факты, которые привели нас, как виртуальных присяжных, к тому, чтобы «просто почувствовать это своими костями»?