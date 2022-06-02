Депп против Херд: как дело о клевете двух бывших супругов стало главным судебным процессом года?

В минувшую среду суд присяжных Окружного суда Фэрфакса, штат Виргиния, вынес решение по делу двух актеров и бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд, признав последнюю виновной в клевете. За процессом в течение пяти недель без преувеличения следил весь мир — в прямой трансляции из зала суда и бесконечных видео из TikTok, которые в совокупности набрали почти 20 миллиардов просмотров. Пересказываем ход главного судебного процесса года.
Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма Брюса Робинсона «Ромовый дневник» по одноименному роману гонзо-журналиста Хантера Томпсона. По некоторым источникам, именно это стало причиной разрыва Деппа с певицей Ванессой Паради, от которой у актера двое детей — дочь Лили-Роуз и сын Джон. В 2015 году Депп и Херд сыграли свадьбу, спустя год, в 2016-ом, актриса подала на развод и получила временный «приказ о недосаждении» против Деппа, прописывающий запрет определенных действий — в случае актера это было предписание держаться от актрисы на расстоянии не менее 100 ярдов (около 1 километра).
Тогда, на судебном заседании с требованием запретительного приказа в отношении Деппа, Херд также подробно описывала отдельный инцидент, произошедший в день ее рождения в апреле 2015 года. Актриса провела вечер с друзьями, после чего Депп, по ее словам, пришел в их общий лофт в центре Лос-Анджелеса «пьяным и под кайфом»: последовал спор, во время которого Депп «схватил ее за волосы и яростно толкнул на пол». Комментируя обвинения, актер сказал, что заявления о домашнем насилии в его отношении преследуют цель «заполучить себе преждевременную финансовую компенсацию».
Бракоразводный процесс Деппа и Херд проходил вплоть до своего завершения в январе 2017 года и получил широкую огласку во многом из-за фотографий, на которых были задокументированы якобы нанесенные актрисе телесные повреждения. Итогом развода стало мировое соглашение, отзыв «приказа о недосаждении» и 7 миллионов долларов, которые Депп заплатил Херд в порядке урегулирования — актриса планировала направить их в пользу правозащитных организаций American Civil Liberties Union и Children's Hospital Los Angeles. Пара выступила с совместным заявлением о том, что их отношения были крайне страстны и порою бурны, но всегда были связаны любовью, никто из них не делал ложных заявлений ради финансовой выгоды, а также никто из них ни разу не намеревался навредить друг другу физически или эмоционально.
18 декабря 2018 года в газете The Washington Post вышла колонка Эмбер Херд, в которой актриса заявляла, что «подвергалась жестокому обращению в очень молодом возрасте», «домогательствам и сексуальному насилию, когда поступила в колледж» — и во всех этих случаях «не ожидала, что подача жалоб приведет к справедливости», поэтому «не считала себя жертвой». В 2016 году, когда она «стала публичной фигурой, рассказывающей о насилии в семье», Херд ощутила на себе «всю силу гнева нашей культуры на женщин, которые высказываются».
«Друзья и советники говорили мне, что я больше никогда не буду работать актрисой, что меня занесут в черный список. Фильм, к которому я была прикреплена, вычеркнул мою роль. Я только что снялась для двухлетней кампании в качестве лица глобального модного бренда — и компания уволила меня. Возникли вопросы, смогу ли я сохранить свою роль Меры в фильмах «Лига справедливости» и «Аквамен», — писала она.
В своей колонке актриса акцентировала внимание на важности поддержки движения #MeToo, которое «научило нас тому, как действует подобная власть [мужчин] не только в Голливуде, но и во всех видах учреждений — на рабочих местах, в местах отправления культа или просто в определенных сообществах». Также она напомнила, что «президента нашей страны более десятка женщин обвинили в сексуальных домогательствах, включая нападения и домогательства» — имея ввиду 42-го президента США Билла Клинтона.
Почти четыре года спустя, 31 мая 2022 года — в день, когда весь мир ожидал решения суда по делу Деппа против Херд — на Vanity Fair вышла колонка Моники Левински. Активистка и бывшая стажерка Белого дома, с которой у Клинтона был роман, приведший 42-го президента США к импичменту, вынесла свой вердикт по главному судебному процессу года: «Мы все виноваты». Все в ее парадигме — этоте, кто смотрел суд в трансляции, кто обсуждал его в социальных сетях, кто монтировал нарезки в TikTok. Как итог, «порнография в зале суда и социальные сети превратили невинных прохожих в массу клеветников».
Фотография, на которой бывший стажер Белого дома Моника Левински встречается с президентом Биллом Клинтоном на приеме в Белом доме, представлена в качестве доказательства в документах расследования Старра и опубликована Судебным комитетом Палаты представителей 21 сентября 1998 года.
Из колонки для Vanity Fair:
Это юридическое зрелище было бы достаточно печальным, если бы оно просто повлияло на личную жизнь Деппа, Херд и их близких. Было бы достаточно грустно, даже если бы мы просто подумали, как это повлияло на переживших домашнее насилие или тех, кто искал силы в движении #MeToo. Однако больше всего меня беспокоят более серьезные последствия для нашей культуры: то, как мы разжигаем пламя женоненавистничества и, отдельно, цирк знаменитостей. [...]
То, как мы пренебрежительно использовали судебный процесс в своих целях, является признаком того, как многие из нас, зависимых от социальных сетей, продолжают обесценивать свое достоинство и человечность. (Простите меня, если я взбираюсь на свою высокую лошадь на пару абзацев. Побывав на месте такой жестокости, я могу сказать вам, что шрамы никогда не исчезнут).
Я определенно здесь не для того, чтобы говорить вам не делать этого — смотреть приговор или не иметь мнения. Но что слишком много? Что определяется как «слишком далеко»? Когда мы наблюдали за развитием этой истории, на что нам давало право наше мнение? Дает ли нам это право говорить, кому мы «верим»? Переформулировать тщательно подобранные факты, которые привели нас, как виртуальных присяжных, к тому, чтобы «просто почувствовать это своими костями»?
Моника Левински в 2018 году
В феврале 2019 года Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд из-за опубликованной в The Washington Post колонки, обвинив бывшую супругу в клевете и потребовав 50 миллионов долларов компенсаций. «Эта статья основывалась на центральной предпосылке, что мисс Херд была жертвой домашнего насилия и что мистер Депп совершил домашнее насилие в отношении нее», — говорилось в иске. Также в нем указывалось на то, что сделанный в колонке «явный вывод о том, что Депп является домашним агрессором, является категорически и доказуемо ложным». В августе 2020 года Херд подала встречный иск против Деппа, утверждая, что он координировал «кампанию преследования через Twitter и [путем] организации онлайн-петиций с целью добиться ее увольнения из «Аквамена» и L’Oréal».
Судебный процесс начался 11 апреля 2022 года с отбора присяжных. Актеры Пол Беттани, Джеймс Франко и Эллен Баркин были упомянуты как ожидаемые для дачи показаний. Глава Tesla и SpaceX, а также бывший бойфренд Херд Илон Маск первоначально значился в качестве потенциального свидетеля, однако позже принял решение не давать показаний в суде. В ходе вступительных заявлений 12 апреля представляющие Деппа адвокаты обвинили Херд в выдвижении обвинений в отношении актера о домашнем насилии; адвокаты актрисы утверждали, что Депп неоднократно подвергал Херд физическому и сексуальному насилию во время их отношений, обычно вызванным его пристрастием к алкоголю и наркотикам, а также стремлении «унизить Эмбер, преследовать ее, разрушить ее карьеру» судебным процессом и превратить дело в «мыльную оперу».
Два основных аргумента, которые выдвинула команда юристов Херд в отношении Деппа — что актер действительно оскорблял свою бывшую жину, а статья не была клеветнической, поскольку имя Джонни в нем не упоминалось. Команда Деппа, в свою очередь, утверждала, что абьюзером в этих отношениях была именно Эмбер, а ее обвинения против актера «ложные и разрушили его жизнь». «Вы либо верите во все это, либо не верите во все это. Либо мистер Депп напал на мисс Херд с бутылкой в Австралии, либо мисс Херд встала на ту стойку перед всеми вами и выдумала это. Ужасная история жестокого обращения. […] Акт крайней жестокости не только по отношению к мистеру Деппу, но и по отношению к настоящим жертвам домашнего насилия», — сказала присяжным адвокат Деппа Камила Васкес.
27 мая, после заключительных аргументов юридических групп Херда и Деппа, суд присяжных начал обсуждение вердикта, которое продолжилось вплоть до 31 мая с перерывом на выходные, посвященные Дню памяти. Присяжные были проинструктированы судьей Пенни Азкарате для того, чтобы определить, имела ли место клевета с фактическим злым умыслом: чтобы противостоять реальному злому умыслу, Херд должна была написать свою статью зная, что ее утверждения были ложными — или с безрассудным пренебрежением к тому, были ли они ложными или нет. Приговор объявили днем 1 июня.
Присяжные признали Эмбер Херд виновной по трем пунктам за следующие заявления, которые Джонни Депп назвал ложными и клеветническими: «Я выступала против сексуального насилия — и столкнулась с гневом нашей культуры. Это должно измениться»; «Затем, два года назад, я стала публичной фигурой, представляющей домашнее насилие, и ощутила всю силу гнева нашей культуры на женщин, которые высказываются»; «У меня была редкая возможность увидеть в режиме реального времени, как институты защищают мужчин, обвиняемых в насилии».
Деппу была присуждена компенсация за ущерб в размере 10 миллионов долларов, а также 5 миллионов в качестве штрафных санкций от Херд, которые в итоге были снижены до 350 тысяч долларов из-за действующих в штате Виргиния ограничений. Отдельно присяжные установили, что два заявления бывшего адвоката Деппа Адама Уолдмана относительно «фальшивых» обвинений Херд в сексуальном насилии против и «мистификации о насилии» были клеветническими. Актрисе была присуждена компенсация в размере 2 миллионов долларов.
О деле «Депп против Херд» — выдержка из Instagram (cоцсеть принадлежат компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена):
Маятник качнулся? В твиттере в трендах хештег #MenToo. Вчера в прямом эфире закончилось дело Херд против Деппа. Джонни Депп смог доказать, что его оклеветали, а этот кейс стал показательным и, мне кажется, даже историческим. В моtм телеграме мы достаточно подробно обсудили, что же происходило, почему важны разные психологи-эксперты и даже как свидетелем может быть случайный человек. Здесь мне хочется очень кратко выделить важные для меня моменты. Первый, мне не нравится идеализация/демонизация обоих участников. Он хороший, она ужасна, а до этого было наоборот. Я осуждаю, что Эмбер своим враньем дискредитировала многих женщин, в частности жертв домашнего насилия. Особенно ее фразы, что мужчине никто не поверит. Осуждаю ее поступки и испытываю радость, что в итоге в ходе суда (!) была найдена правда. Но на мой взгляд, это изначально токсичные отношения двух людей, которым нужна квалифицированная помощь, здесь нет смысла искать, за кого болеть. Это не спорт. Второе, я рада, что Депп смог в суде отстоять себя и надеюсь, что в будущем это остановит беспощадное колесо культуры отмены и мы привыкнем чуть медленнее решать что-то насчет других людей. И уж точно не будем их травить, желать кончины и оскорблять. Суть этого процесса была в поиске правды, возможно даже справедливости, а не в определении, кого нам сегодня нужно ненавидеть. А у вас какие мысли?
Конечно, мы не могли не выпустить данный материал без подборки главных моментов судебного процесса «Депп против Херд»: из TikTok и не только.
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