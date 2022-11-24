18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

СМИ: Джонни Депп снимется в новой части «Пиратов Карибского моря»

Поделиться:

Имя актера уже фигурирует в списке артистов и технического персонала, вызванных для участия в съемках ленты. Пробные съемки начнутся в феврале 2023 года в Великобритании.

Print Screen/ЧЕРНЫЙ КАБИНЕТ YouTube

Предварительное название новой части саги о пиратах — «День в море» (A Day At The Sea). Депп, согласно информации газеты The Sun, вновь исполнит роль капитана Джека Воробья. Отмечается, что пока проект находится на начальной стадии: в частности, еще неизвестно, кто выступит режиссером нового фильма. В то же время исполнительным продюсером ленты называется Брюс Хендрикс, который участвовал в создании первых трех фильмов франшизы.

Будущая картина станет уже шестой по счету в серии. Прошлые части принесли в мировом прокате более 4,1 миллиардов долларов, а сам Депп заработал на них более 240 миллионов.

Напомним, что участие актера во франшизе было поставлено под сомнение после того, как бывшая супруга актера Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Но летом этого года присяжные признали актрису виновной в клевете на бывшего супруга по делу о защите его чести и достоинства. А на стриминговом сервисе Tubi даже вышел документальный фильм по мотивам этого процесса.

Депп против Херд: как дело о клевете двух бывших супругов стало главным судебным процессом года?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: