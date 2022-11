СМИ: Джонни Депп снимется в новой части «Пиратов Карибского моря»

Предварительное название новой части саги о пиратах — «День в море» (A Day At The Sea). Депп, согласно информации газеты The Sun, вновь исполнит роль капитана Джека Воробья. Отмечается, что пока проект находится на начальной стадии: в частности, еще неизвестно, кто выступит режиссером нового фильма. В то же время исполнительным продюсером ленты называется Брюс Хендрикс, который участвовал в создании первых трех фильмов франшизы.

Будущая картина станет уже шестой по счету в серии. Прошлые части принесли в мировом прокате более 4,1 миллиардов долларов, а сам Депп заработал на них более 240 миллионов.

Напомним, что участие актера во франшизе было поставлено под сомнение после того, как бывшая супруга актера Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Но летом этого года присяжные признали актрису виновной в клевете на бывшего супруга по делу о защите его чести и достоинства. А на стриминговом сервисе Tubi даже вышел документальный фильм по мотивам этого процесса.