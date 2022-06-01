Процесс года: по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд присяжные вынесли вердикт

Джонни Депп подал иск в отношении Эмбер Херд по делу о клевете: актриса опубликовала в 2018 году колонку в газете Washington Post, в которой называла себя жертвой домашнего насилия. Хотя имя актера напрямую в статье не прозвучало, распознать суть труда не составляло.

Депп признался, что после публикации потерял несколько ролей. Он требовал от бывшей жены 50 млн долларов, но суд остановился на 15 млн долларов, из них 10 млн долларов — непосредственно Деппу за причиненный ущерб, а 5 млн долларов пойдут в качестве штрафных санкций.

Помимо этого, Херд тоже получит от Деппа компенсацию в 2 млн долларов по встречному иску за моральный ущерб. Суд присяжных постановил, что актер оклеветал бывшую супругу по одному пункту из трех.

Судебный процесс Депп против Херд рассматривали в штате Вирджиния. Рассмотрение растянулось на шесть недель. Заседания транслировались онлайн и собрали рекордные просмотры в США.