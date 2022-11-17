Квентин Тарантино намерен вернуться на телевидение. Режиссер разрабатывает мини-сериал

О своих намерениях вернуться на телевидение Тарантино сообщил во время презентации своей книги «Размышления о кино» («Cinema Speculation») в Нью-Йорке. Как пишет Variety, 8-серийный сериал может выйти в 2023 году, однако с описанием или производственными деталями проекта режиссер не был откровенен.

Тарантино и раньше работал на телевидении, сняв два эпизода сериала «C.S.I.: Место преступления» в 2005 году. С тех пор он неоднократно говорил о возвращении к многосерийным проектам — в частности, сообщал, что ведет переговоры о работе над перезапуском криминальной драмы «Правосудие», премьера которого состоялась на канале FX в 2010 году.

На вопрос о том, какой комикс Тарантино адаптировал, если бы у него был выбор, режиссер заявил, что заинтересован в серии «Сержант Фьюри и его Воющие коммандос» от Marvel. Главный герой, сержант Ник Фьюри, позже стал директором тайной организации Щ.И.Т., а большинство членов команды стали агентами под его началом. Фьюри в киновселенной Marvel воплотил на экране Сэмюэл Л. Джексон.

Напомним, в 2021 году в издательстве Individuum вышел дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Книга расширяет сюжетное пространство одноименного фильма режиссера 2019 года, рассказывающего историю некогда популярного актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Также Тарантино назвал семь «неоспоримо лучших» фильмов в истории кино. «Техасская резня бензопилой», «Изгоняющий дьявола» и другие — публикуем список.