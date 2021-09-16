На русском языке выходит дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Уже этой осенью!

«Однажды в Голливуде» — первый роман Квентина Тарантино. Как рассказали «Собака.ru» в издательстве Individuum, это не сценарий блокбастера и даже не его новеллизация, а полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны. Книга расширяет сюжетное пространство кинокартины «Однажды в… Голливуде» 2019 года, рассказывающей историю некогда популярного актера Рика Далтона (Леонардо ДиКаприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт).

В США роман вышел в конце июня и моментально стал бестселлером по версии New York Times и книгой №1 на Amazon. В России книгу перевели Сергей Карпов и Алексей Поляринов, известные совместными переводами «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана. Американское издание «Однажды в Голливуде» мимикрирует под формат массовых книг в мягкой обложке — pulp fiction, популярного в США в 1970-е годы. Эта эстетика будет сохранена в русскоязычном издании, книга выйдет с оригинальной обложкой.

«Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов — теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом. «Однажды в Голливуде» — роман, в котором хочется поселиться, а отношения с его героями складываются как с настоящими людьми», — отметил главный редактор Individuum Феликс Сандалов.

Дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» поступит в продажу в России в ноябре 2021 года. Электронная версия и аудиокнига будут доступны эксклюзивно на «Букмейте».