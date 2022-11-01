Квентин Тарантино назвал 7 «неоспоримо лучших» фильмов в истории кино

«Техасская резня бензопилой», «Изгоняющий дьявола» и другие — публикуем список.
Семь «неоспоримо лучших» фильмов в истории кинематографа режиссер озвучил на шоу Jimmy Kimmel Live, куда пришел со своей новой книгой «Кинематографические спекуляции». В ней Тарантино охватывает историю Голливуда и теорию кино, подчеркивая, что «идеальных фильмов» снято «очень мало», но «Техасская резня бензопилой» — один из них.
На вопрос ведущего Джимми Киммела, какие еще фильмы он считает «идеальными”» Тарантино ответил: «Ну, их не так много — это просто говорит о том, что форма киноискусства трудна». «И посмотрите, когда вы говорите об идеальных фильмах, вы говорите об эстетике любого отдельного человека, даже пытаетесь объяснить всю эстетику… Идеальные фильмы в той или иной степени пересекают все эстетические аспекты», — заявил режиссер.
Вот еще шесть лучших фильмов за всю историю кино — по версии Квентина Тарантино:
- «Челюсти», 1975
- «Изгоняющий дьявола», 1973
- «Энни Холл», 1977
- «Молодой Франкенштейн», 1974
- «Назад в будущее», 1985
- «Дикая банда», 1959. По мнению режиссера, технически это не «идеальный» фильм, но он «настолько неприступный», что не может быть обделен вниманием.
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