Квентин Тарантино назвал 7 «неоспоримо лучших» фильмов в истории кино

Семь «неоспоримо лучших» фильмов в истории кинематографа режиссер озвучил на шоу Jimmy Kimmel Live, куда пришел со своей новой книгой «Кинематографические спекуляции». В ней Тарантино охватывает историю Голливуда и теорию кино, подчеркивая, что «идеальных фильмов» снято «очень мало», но «Техасская резня бензопилой» — один из них.

На вопрос ведущего Джимми Киммела, какие еще фильмы он считает «идеальными”» Тарантино ответил: «Ну, их не так много — это просто говорит о том, что форма киноискусства трудна». «И посмотрите, когда вы говорите об идеальных фильмах, вы говорите об эстетике любого отдельного человека, даже пытаетесь объяснить всю эстетику… Идеальные фильмы в той или иной степени пересекают все эстетические аспекты», — заявил режиссер.

Вот еще шесть лучших фильмов за всю историю кино — по версии Квентина Тарантино: