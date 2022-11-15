СМИ: Грета Гервиг снимет два фильма по вселенной «Хроник Нарнии» для Netflix

Впервые о том, что Netflix может продолжить франшизу «Хроник Нарнии», стало известно в 2018 году — тогда стриминговый сервис объявил о заключении многолетнего соглашения с компанией C.S. Lewis Company, согласно которому могли бы производить сериалы и фильмы по мотивам книг писателя Клайва Стейплза Льюиса.

Менее чем через год, в 2019-ом, Netflix объявила о присоединении к франшизе в качестве «креативного архитектора» Мэтью Олдрич, известного своей работой на Disney Pixar — в частности, он выступит в качестве соавтора сценария к мультипликационному фильму «Тайна Коко». На Netflix Олдрич будет курировать все дальнейшие разработки проектов по мотивам книг Льюиса.

«С тех пор все стихло, если не считать случайных слухов или утечек. Однако впервые мы услышали о каком-то движении еще в начале 2021 года. Сейчас Netflix обратился к различным режиссерам с просьбой снять фильм в начале года. Скорее всего, стриминговый сервис поставит Грету Гервиг режиссером первых двух возможных фильмов о Нарнии», — пишет портал What’s on Netflix.

Ближайшая премьера автора лент «Маленькие женщины» и «Леди Берд» Греты Гервиг на посту режиссера — фильм «Барби» от Warner Bros. и Mattel. Главные роли в проекте исполняют Марго Робби и Райан Гослинг. Сама Робби считает, что грядущий фильм станет «прекрасной возможностью внести в мир немного позитива и шансом вдохновить детей младшего возраста». В прокат картина выйдет в 2023 году.

«Хроники Нарнии» — цикл из семи фэнтезийных повестей о приключениях детей в волшебной стране под названием Нарния, где животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, а добро борется со злом, написанных Клайвом Стэйплзом Льюисом. В рамках кинофраншизы вышло три полнометражных фильма под заголовками «Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005), «Принц Каспиан» (2008) и «Покоритель Зари» (2010). В 2013 году стало известно о планах снять четвертую часть «Хроники Нарнии: Серебряное Кресло», однако приобретение прав на экранизации компанией Netflix привело к отмене фильма.