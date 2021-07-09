Марго Робби сыграет куклу Барби в новом фильме режиссера «Маленьких женщин» Греты Гервиг

О том, что Warner Bros. и Mattel готовят фильм о кукле Барби, стало известно еще в 2019 году. Тогда же Грета Гервиг, режиссер фильмов «Маленькие женщины» и «Леди Берд», приступила к написанию сценария — совместно со своим мужем, режиссером Ноа Баумбахом.

До Марго Робби на роль Барби пробовались комедиантка Эми Шумер и актриса Энн Хэтэуэй. Но выбор все-таки пал на первую, ведь, по мнению председателя Warner Bros. Тоби Эммериха, «Марго — идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории».

Сама Робби считает, что грядущий фильм станет «прекрасной возможностью внести в мир немного позитива и шанс вдохновить детей младшего возраста». Старт съемок намечен на 2022 год, в прокат картина выйдет в 2023 году.

«Игра с Барби развивает уверенность, любопытство и коммуникацию на протяжении всего пути ребенка к самопознанию. Вот уже почти 60 лет Барби учит детей мечтать, предлагает им разные роли в игре: от принцессы до президента. Для меня большая честь сыграть в фильме, который окажет положительное влияние на детей во всем мире», — поделилась Робби.

Образ куклы Барби был придуман Рут и Эллиот Хэндлерами в 1959 году. Участие Барби в полнометражном фильме планировалось с середины 1980-х годов, однако до этого момента кукла успела появиться только в серии мультипликационных фильмов «История игрушек». Барби также является главной героиней серии короткометражных мультфильмов, производство которых началось в конце 80-х годов.