Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме про куклу Барби

Бойфренда знаменитой куклы Барби сыграет Райан Гослинг в новом фильме режиссера «Маленьких женщин» Греты Гервиг. Об этом пишет издание Deadline.
Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"
По информации источников издания, сейчас актер находится на финальной стадии переговоров с Warner Bros. Гослингу предлагали сыграть роль Кена и раньше, но он отказывался из-за напряженного графика. Съемки фильма могут стартовать в 2022 году.
Напомним, главную роль в фильме сыграет Марго Робби. О том, что Warner Bros. и Mattel готовят фильм о кукле Барби, стало известно еще в 2019 году. Тогда же Грета Гервиг, режиссер фильмов «Маленькие женщины» и «Леди Берд», приступила к написанию сценария — совместно со своим мужем, режиссером Ноа Баумбахом.
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