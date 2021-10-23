Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме про куклу Барби

Напомним, главную роль в фильме сыграет Марго Робби. О том, что Warner Bros. и Mattel готовят фильм о кукле Барби, стало известно еще в 2019 году. Тогда же Грета Гервиг, режиссер фильмов «Маленькие женщины» и «Леди Берд», приступила к написанию сценария — совместно со своим мужем, режиссером Ноа Баумбахом.