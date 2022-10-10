18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Том Круз выйдет в открытый космос ради съемок фильма от режиссера «Мистер и миссис Смит»

Поделиться:

Голливудский актер отправится на Международную космическую станцию, чтобы сыграть в ленте Дага Лаймана неудачливого парня, который оказывается в положении единственного человека, способного спасти Землю.

Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for Paramount Pictures

«Я думаю, что Том Круз ведет нас в космос, он ведет мир в космос. У нас с Томом есть отличный проект в разработке, который предполагает, что он отправится на ракете на Космическую станцию. Надеюсь, он станет первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределами Международной космической станции», — говорит председатель Universal Filmed Entertainment Донна Лэнгли.

По словам Лэнгли, в фильм Круз предстанет в образе «неудачливого парня, который оказывается в положении единственного человека, который мог бы спасти Землю». Если все пойдет по плану, отмечает она, то Лайману придется отправиться в космос вместе с Крузом.

Напомним, ранее Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС ради съемок фильма «Вызов». Проект стал первой в истории кинематографа художественной лентой, эпизоды которой сняты в космосе. Посмотрите, как проходили подготовки к полету.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: