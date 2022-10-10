Том Круз выйдет в открытый космос ради съемок фильма от режиссера «Мистер и миссис Смит»

«Я думаю, что Том Круз ведет нас в космос, он ведет мир в космос. У нас с Томом есть отличный проект в разработке, который предполагает, что он отправится на ракете на Космическую станцию. Надеюсь, он станет первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределами Международной космической станции», — говорит председатель Universal Filmed Entertainment Донна Лэнгли.

По словам Лэнгли, в фильм Круз предстанет в образе «неудачливого парня, который оказывается в положении единственного человека, который мог бы спасти Землю». Если все пойдет по плану, отмечает она, то Лайману придется отправиться в космос вместе с Крузом.

Напомним, ранее Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС ради съемок фильма «Вызов». Проект стал первой в истории кинематографа художественной лентой, эпизоды которой сняты в космосе. Посмотрите, как проходили подготовки к полету.