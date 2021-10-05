Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС. Там будут снимать фильм «Вызов»

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились к МКС на корабле «Союз МС-19». На орбитальной станции они проведут часть съемок фильма «Вызов». Лента станет первой художественной в истории кинематографа, эпизоды которой сняты в космосе. Посмотрите, как проходили подготовки к полету.

«Союз МС-19» будет лететь к орбитальной станции по двухвитковой схеме. По расчетам, он доберется до нее примерно за 3 часа 17 минут.