Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС. Там будут снимать фильм «Вызов»

Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС. Там пройдут съемки фильма «Вызов» — первой художественной ленты в истории кинематографа, эпизоды которой снимут в космосе.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились к МКС на корабле «Союз МС-19». На орбитальной станции они проведут часть съемок фильма «Вызов». Лента станет первой художественной в истории кинематографа, эпизоды которой сняты в космосе. Посмотрите, как проходили подготовки к полету.
«Союз МС-19» будет лететь к орбитальной станции по двухвитковой схеме. По расчетам, он доберется до нее примерно за 3 часа 17 минут.
Художественный фильм «Вызов», совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White — часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
Съемки фильма пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд («Край», «Битва за Севастополь») и Клима Шипенко («Салют-7», «Текст», «Холоп»), в дублирующий экипаж — Алену Мордовину («Триггер», «Ищейка», «Звоните Ди Каприо») и Алексея Дудина («Обратная сторона луны», «Время первых», «Движение вверх»).
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