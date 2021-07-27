Как проходит подготовка к съемкам фильма «Вызов» на МКС? Показала Юлия Пересильд

Наша первая совместная тренировка в составе экипажа: Шипенко, Шкаплеров, Пересильд. Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки… И да, я никогда не понимала людей, которые кричали "Пятница. Ура!". Потому что у актеров нет субботы и воскресенья — это дни спектаклей! Теперь пятницу отмечаю криками: "Да! Ура! Ура!!! Мы прожили эту неделю"», — поделилась актриса.

Художественный фильм «Вызов», совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White — часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

Съемки фильма пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд («Край», «Битва за Севастополь») и Клима Шипенко («Салют-7», «Текст», «Холоп»), в дублирующий экипаж — Алену Мордовину («Триггер», «Ищейка», «Звоните Ди Каприо») и Алексея Дудина («Обратная сторона луны», «Время первых», «Движение вверх»).