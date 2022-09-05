Статистика дня: почти 40% россиян стали реже ходить в кинотеатры после ухода голливудских студий

О том, как уход голливудских студий повлиял на аудиторию кинотеатров, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования медиакомпании «Цифровое телевидение» и трекера киноаудитории «Кинозритель» — проекта Фонда кино и компании Wanta Group. Согласно результатам, 39% россиян стали реже ходить в кино, 7% — чаще, а 54% никак не изменили частоту посещений.

Теперь самая постоянная аудитория кинотеатров — россияне старше 45 лет. 66% респондентов в данной категории не меняли свои привычки в походах в кино. Сильнее других интерес к большому экрану утратили 25-34-летние (54%) и москвичи (45%). Каждый десятый респондент в возрасте 12–17 лет, наоборот, сообщил о росте интереса к кинотеатрам.

Рассказывая о своем отношении к повторному прокату, 25% россиян отметили интерес к кассовым зарубежным картинам 1980-1990-х годов — таким как «Телохранитель», «Красотка», «Форест Гамп». 24%, готовы вновь пойти в кинотеатр на российские фильмы 1990-2000-х — «Брата» или «Брата-2». Еще столько же посмотрели бы на большом экране классику мирового кино, а 16% — сходили бы на повторные показы знаковых советских лент, таких как «Москва слезам не верит» или «Собачье сердце».

Чтобы российские кино стало лучше, сюжет лент должен быть нетривиальным и непредсказуемым — так считают 11% опрошенных. 9% хотели бы видеть в касте картин либо новых актеров, либо уже известных, но улучшивших свои актерские качества. 2% считают, отечественные кинокартины станут лучше только в том случае, если будут «умными, глубокими и серьезными». Столько же респондентов считают необходимым снижение числа патриотических картин и пропаганды патриотизма в фильмах в целом.