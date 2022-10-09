Netflix опубликовал трейлер нового сериала Тима Бертона «Уэнсдэй»

Этой осенью Netflix готовит играющий на ностальгии релиз — сериал про Уэнсдэй Аддамс. Сегодня они опубликовали трейлер будущего проекта, который снял Тим Бертон. Зрителям показали кадры академии с привидениями. Также известный каст актеров расширился — дядю Фессера сыграет Фред Армисен. Примечательно, что в ролике засветилась Кристина Риччи, которая исполнила роль Уэнсдэй в «Семейке Адамс» Барри Зонненфельда. В сериале она сыграет профессора Мэрилин Торнхилл.

Сериал расскажет о взрослении одной из любимых героинь франшизы — Уэнсдэй Аддамс. В нем она попытается овладеть собственными паранормальными способностями, разгадать тайну родителей и помешать убийце, который доставляет неприятности всему городу. В роли Уэнсдэй снялась Дженна Ортега. Мортишу сыграла Кэтрин Зита-Джонс, Гомеса — Луис Гусман, а Пагсли — Исаак Ордонес. Премьера назначена на 23 ноября.

Напомним, что ранее Netflix провел традиционную конференцию Tudum, где показал множество новых проектов. Среди них приквел «Ведьмака», пятый сезон сериала «Корона» и продолжение истории о сестре Шерлока Холмса.