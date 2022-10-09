Netflix опубликовал трейлер нового сериала Тима Бертона «Уэнсдэй»

Netflix поделился свежим трейлером сериала «Уэнсдей», который снял Тим Бертон. Видео показали на сцене фестиваля New York Comic Con. Премьера назначена на 23 ноября.
Этой осенью Netflix готовит играющий на ностальгии релиз — сериал про Уэнсдэй Аддамс. Сегодня они опубликовали трейлер будущего проекта, который снял Тим Бертон. Зрителям показали кадры академии с привидениями. Также известный каст актеров расширился — дядю Фессера сыграет Фред Армисен. Примечательно, что в ролике засветилась Кристина Риччи, которая исполнила роль Уэнсдэй в «Семейке Адамс» Барри Зонненфельда. В сериале она сыграет профессора Мэрилин Торнхилл.
Сериал расскажет о взрослении одной из любимых героинь франшизы — Уэнсдэй Аддамс. В нем она попытается овладеть собственными паранормальными способностями, разгадать тайну родителей и помешать убийце, который доставляет неприятности всему городу. В роли Уэнсдэй снялась Дженна Ортега. Мортишу сыграла Кэтрин Зита-Джонс, Гомеса — Луис Гусман, а Пагсли — Исаак Ордонес. Премьера назначена на 23 ноября.
Напомним, что ранее Netflix провел традиционную конференцию Tudum, где показал множество новых проектов. Среди них приквел «Ведьмака», пятый сезон сериала «Корона» и продолжение истории о сестре Шерлока Холмса.
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