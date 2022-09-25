Сегодня завершилась Tudum 2022 — презентация главных проектов стримингового сервиса Netflix. Зрителям представили новый сезон сериала о британской королевской семье, приквел «Ведьмака» и фильм о дочери семейки Аддамс — «Уэнсдэй».
На ежегодной конференции Tudum Netflix представил сразу ряд будущих кинопроектов. Компания показала постеры, трейлеры и назвала даты выходов фильмов и сериалов. Так зрители узнали, что пятый сезон сериала «Корона» стартует 9 ноября. Королеву Елизавету сыграет Имелда Стонтон, а принцессу Диану — Элизабет Дебики.
Премьера третьего сезона «Ведьмака» планируется лишь следующим летом. Но есть и хорошая новость. В декабре на Netflix покажут приквел сериала о приключениях Геральта из Ривии — «Ведьмак. Происхождение». В новом проекте зрителям расскажут о происхождении борцов с нечистью.
Также сервис опубликовал трейлер новой части фильма о младшей сестре знаменитого сыщика «Энола Холмс». Главную роль исполнит все та же Милли Бобби Браун. Увидеть картину можно будет уже 4 ноября.
Еще фанатам показали свежий отрывок из нового сериала о мрачной дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, учащейся в академии Nevermore. В ролике девочка борется с той самой рукой, бегающей на собственных пальцах. Увидеть шоу можно будет уже 23 ноября.
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Ранее количество просмотров сериала от Netflix «Корона» во всем мире увеличилось в четыре раза после известий о смерти Елизаветы II. Больше всего интерес вырос у британской публики (+800%).
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