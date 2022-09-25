На ежегодной конференции Tudum Netflix представил сразу ряд будущих кинопроектов. Компания показала постеры, трейлеры и назвала даты выходов фильмов и сериалов. Так зрители узнали, что пятый сезон сериала «Корона» стартует 9 ноября. Королеву Елизавету сыграет Имелда Стонтон, а принцессу Диану — Элизабет Дебики.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» планируется лишь следующим летом. Но есть и хорошая новость. В декабре на Netflix покажут приквел сериала о приключениях Геральта из Ривии — «Ведьмак. Происхождение». В новом проекте зрителям расскажут о происхождении борцов с нечистью.

Также сервис опубликовал трейлер новой части фильма о младшей сестре знаменитого сыщика «Энола Холмс». Главную роль исполнит все та же Милли Бобби Браун. Увидеть картину можно будет уже 4 ноября.