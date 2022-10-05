От продолжения «Белого лотоса» до «Алиса не может ждать»: Главные сериалы октября 2022 года

Второй сезон сатирического шоу про привилегии «Белый лотос», экранизация романа «Шантарам», тонкая драма про подростковый бунт «Алиса не может ждать», мелодрама с Александром Петровым и Данилой Козловским «Надвое» и комедия о съемках домашнего порно с Еленой Лядовой «Неличная жизнь» — рассказываем про лучшие сериалы, которые выходят на стримингах и ТВ во второй месяц осени.
«Край» / Trom, премьера (Faroese TV)
Местом действия криминальной драмы стали Фарерские острова, они же полноправный персонаж сериала — первого в истории локального ТВ (хотя и снятого при поддержке датской REinvent Studios). Журналисту Ханнису Мартинссону (Ульрих Томсен) пишет зоозащитница Соня — якобы она его дочь, и ей срочно нужна помощь. Приехав на Фарерские острова, он узнает, что девушка исчезла, а местные, живущие закрытым сообществом, не хотят сотрудничать с чужаком. Через несколько дней во время охоты на китов находят тело Сони.
С 1 октября, «Амедиатека» Viaplay
«Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire, премьера (AMC)
Одноименный роман Энн Райс многим известен по экранизации 1994 года с Томом Крузом и Брэдом Питтом. Это его новая адаптация с Джейкобом Андерсоном («Игра престолов») и Сэмом Ридом («Стендап по дружбе») в главных ролях. Из существенных отличий: действие тут происходит в Новом Орлеане начала XX века. Режиссером сериала стал Алан Тейлор, набравшийся необходимого эпического опыта на съемках «Игры престолов» и «Дома Дракона». Сценарий на основе книги написал Ролин Джонс («Подпольная империя»).
Со 2 октября, AMC
«Свет жизни» / Afterglow, премьера (NRK)
Жизнеутверждающий — хотя он и о смертельной болезни —норвежский сериал участвовал в программе фестиваля Canneseries. Его главная героиня — оптимистка Эстер, которая узнает, что у нее онкология. Вместо того, чтобы проходить все пять стадий горя, она сразу переключается на финальную: принятие. Эстер наслаждается оставшейся ей жизнью и заодно успокаивает членов семьи, которые больше всего на свете боятся ее потерять.
Со 2 октября, «Амедиатека», NRK
«Надвое», премьера (more.tv, «Россия 1»)
Мелодрама Валерия Тодоровского («Оттепель»), в которой солируют одни из самых востребованных актеров своих поколений — Данила Козловский и Александр Петров. Коллеги и друзья Костя и Саня в нелепых гавайских рубашках — будто они сбежали из другого фильма Тодоровского «Стиляги» — отправляются в командировку в Петербург. Там они встречают двух девушек (Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина), что разделяет их жизнь на «до» и «после», то есть «надвое».
С 3 октября, more.tv
«Тетя Марта», премьера (СТС, more.tv)
Самая востребованная юная актриса российского кино Виталия Корниенко дождалась главной роли. В этой комедии для семейного просмотра она играет изобретательную девочку Марту. Оставшись без попечения родителей, она делает вид, что за ней присматривают взрослые, чтобы не попасть в детский дом.
С 3 октября, СТС, more.tv
«Нина», премьера (ТНТ, Premier)
Комедия Жоры Крыжовникова (он тут сценарист и продюсер) о женской эмансипации с Викторией Исаковой и вообще звездным кастом. Домохозяйку Нину с тремя детьми бросает муж, а его новая избранница выгоняет их из дома. Попадая во множество комичных ситуаций, Нина учится жить, рассчитывая только на свои силы. В сериале снялись Андрей Бурковский, Сергей Бурунов, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина и Валентина Ляпина.
С 3 октября, ТНТ, Premier
«Аляска Дэйли» / Alaska Daily, премьера (ABC)
Автор «В центре внимания» Том Маккарти вновь рассказывает про журналистов, ведущих расследования. Правда, на этот раз в основе сценария выдуманная история, хотя авторы и отталкивались от реальных преступлений. Журналистка из Нью-Йорка Эйлин (Хилари Суэнк) переезжает на Аляску, чтобы начать новую жизнь. Ей начинают казаться подозрительными многочисленные исчезновения местных женщин.
С 6 октября, ABC
«Друг семьи» / A Friend of the Family, премьера (Peacock)
Драма основана на жуткой реальной истории, произошедшей в 1970-х. Друг семьи Роберт (Джейк Лэси) похитил у четы Броберг 12-летнюю дочь Джен (Маккенна Грейс). Он убеждает ребенка, что она наполовину инопланетянка, и, чтобы спасти свою расу, ей нужно вступить в связь с человеком. Поэтому вернувшись к родителям через несколько недель, девочка говорит, что с ней ничего не произошло, это позволило педофилу сперва избежать наказания и снова похитить Джен. Маму и папу ребенка сыграли Анна Пэкуин («Настоящая кровь») и Колин Хэнкс («Фарго»), а среди постановщиков сериала есть Элиза Хиттман, снявшая драму о подростковом аборте «Никогда, редко, иногда, всегда».
С 6 октября, Peacock
«Игра на выживание», 2 сезон (Premier)
В первом сезоне жесткого эксплотейшена Карена Оганесяна, по закону жанра, выжил только один игрок (не будем спойлерить кто, если вы еще сериал не видели). Во втором создатели смертельной игры продолжат набирать участников якобы для съемок в реалити-шоу. Среди новых героев — родственники погибших, а место действия из тайги переместилось в пустыню.
С 6 октября, Premier
«Пенниуорт» / Pennyworth, 3 сезон (HBO Max)
Третий сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) уже сразился с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом, позади гражданская война, а культурная революция изменила мир.
6 октября, HBO Max
«Клуб полуночников» / The Midnight Club, премьера (Netflix)
Майк Флэнеган («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай») вновь пугает сверхъестественным. Юные пациенты хосписа рассказывают друг другу по ночам страшные истории. Так как тинейджеры употребляют сильнодействующие препараты, не ясно, что они придумали, а что нет. Хоррор основан на книге Кристофера Пайка, которого на этот роман вдохновила история его поклонницы. Живущая в хосписе девочка рассказала, что вместе с другими тяжело больными детьми обсуждает в палатах его творчество. Чаще всего ближе к полуночи.
С 7 октября, Netflix
«Авеню 5» / Avenue 5, 2 сезон (HBO)
Продолжение фантастической комедии про корабль, бороздящий просторы галактики во главе с саркастичным капитаном в исполнении Хью Лори. Во втором сезоне к актерскому составу присоединились Энди Бакли («Офис»), Люси Панч («Очень плохая училка», «Кровные»), Лейла Фарзад («Я ненавижу Сьюзи») и многие другие.
С 11 октября, HBO, «Амедиатека»
«Винчестеры» / The Winchesters, премьера (The CW)
Спин-офф (и он же приквел) «Сверхъестественного» рассказывает об отношениях Джона (Дрэйк Роджер) и Мэри (Мэг Доннелли) — родителей Дина и Сэма Винчестеров. Ветеран войны во Вьетнаме и юная охотница на демонов объединяют усилия, чтобы узнать тайны своих семей и защитить весь мир от зла. Шоураннер проекта Робби Томпсон был одним из создателей и оригинального сериала.
С 11 октября, The CW
«Лэйт Найт Скул», премьера (Okko)
Сериал Okko сделан по всем канонам классического кино о школьниках. Тут есть новенький (Алексей Лукин), талантливый заучка (Егор Мухин), главный красавец (Юрий Шелковников) и лучшая девушка класса (Иванка Осина-Фридман). Все вместе они записывают YouTube-шоу «Лэйт Найт Скул», в котором честно обсуждают то, что их волнует: буллинг, секс, гендерные стереотипы, отношения со взрослыми. Вскоре им начинает грозить не только отчисление, но и уголовное дело.
С 12 октября, Okko
«Шантарам» / Shantaram, премьера (Apple TV+)
Экранизация одноименного бестселлера Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом в главной роли. Сбежав из тюрьмы в Австралии, наркопотребитель Лин скрывается в Индии. Здесь он снимается в Болливуде, подделывает деньги и занимается контрабандой. А еще — встречает любовь всей своей жизни Карлу (Антония Деспла). Сняли многофигурную историю три режиссера — Иэн Б. МакДональд («Бесстыжие»), Бхарат Наллури («Мисс Петтигрю») и Бронуэн Хьюз («Хороший доктор»).
С 14 октября, Apple TV+
«Неличная жизнь», премьера (ТНТ)
Драмеди про домашнее порно и вебкам на фоне ковров на стене в провинциальной хрущевке с Еленой Лядовой и Максимом Лагашкиным. Задолжавшая бандиту 50 миллионов рублей за утопленный в реке «Майбах» семья ищет способы, как быстро заработать астрономическую для них сумму. В касте сериала также Алексей Серебряков, Антон Филипенко, Таисия Вилкова и Любовь Толкалина. Сочинили историю сценаристы «Жуков» Максим Пешков и Сергей Нотариус.
С 17 октября, ТНТ, Premier
«Клятва: часть 2» / The Vow, Part Two, 2 сезон (HBO)
Напомним, в центре документального сериала номинантов «Оскара» Карима Амера и Джехен Нужейм — расследование-разоблачение сетевой компании NXIVM («Нексиам»). Вместо тренингов личностного роста женщин в ней превращали в рабынь и клеймили (буквально). В продолжении расскажут, кто из героев избежал наказания, а кто понес справедливое наказание.
С 18 октября, HBO, «Амедиатека»
«Американская история ужасов» / American Horror Story, 11 сезон (FX)
Очередной сезон хоррор-проекта неугомонного шоураннера Райана Мерфиа. Он уже пугал маньяками, ведьмами, призраками, инопланетянами и даже карательной психиатрией. Тем интереснее, о чем шоу будет на этот раз: это по традиции держится в секрете. Название новой части — «Нью-Йорк» (NYC) — звучит многообещающе.
С 19 октября, FX, Hulu
«Алиса не может ждать», премьера (Start)
Режиссер и сценаристка Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Пингвины моей мамы»), как никто, умеет нежно и трогательно показывать внутренний мир подростков. На этот раз ее героиня — 15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко). Девочка узнает, что скоро ослепнет, хотя мама (Анна Михалкова) не говорит ей правды. Алиса решается на бунт: бросает школу, начинает учить китайский, а еще хочет продает свою девственность. Сериал стал лучшим на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а Елизавета Ищенко получила приз как «героиня смотра» (то есть лучшая актриса).
С 20 октября, Start
«Периферийные устройства» / The Peripheral, премьера (Amazon)
«Периферийные устройства» — экранизация сай-фай-романа Уильяма Гибсона. Создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и его жена Лиза Джой разработали проект для Amazon, Скотт Б. Смит («Простой план») написал сценарий, а Винченцо Натали («Куб», «Химера») его снял. Главная героиня Флинн (Хлоя Грейс Морец) работает в 3D-типографии и играет в VR-игры. Однажды она тестирует видеоигру про Лондон XXI века и понимает, что события из нее начинают происходить и в реальности.
С 21 октября, Amazon Prime Video
«Вкус к жизни» / From Scratch, премьера (Netflix)
Актриса Зои Салдана не только сыграла главную роль в драматическом сериале, но и спродюсировала его вместе с Риз Уизерспун. Американка во время учебы в Италии встречает сицилийца. Они женятся, у них рождается ребенок, но идиллия заканчивается, когда супруг умирает. Женщина пытается справиться с горем и вновь научиться радоваться. Проект основан на мемуарах актрисы Темби Лок.
С 21 октября, Netflix
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» / Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, премьера (Netflix)
Перед Хеллоуином на Netflix выйдет хоррор-антология, спродюсированная Гильермо дель Торо. Он предложил восьми режиссерам пофантазировать на тему ужасного. Среди участников эксперимента — прославившаяся «Сумерками» Кэтрин Хардвик, оператор «Лабиринта Фавна» Гильермо Наварро, автор «Куба» Винченцо Натали и другие. В касте — Руперт Гринт, Бен Барнс, Эндрю Линкольн, Мартин Старр, Ф. Мюррэй Абрахам и Кейт Микуччи.
С 25 октября, Netflix
«Звездные войны: Сказания о джедаях» / Tales of the Jedi, премьера (Disney+)
Очередная анимационная антология вселенной «Звездных войн» основана на сценарии Дэйва Филони («Мандалорец»). Ее миссия — рассказать подробнее о радостях, горестях и характерах джедаев Квай-Гон Джинна, графа Дуку и Асоки Тано.
С 26 октября, Disney+
«Час дьявола» / The Devil's Hour, премьера (Amazon)
Новый проект Стивена Моффата — шоураннера «Доктора Кто» и «Шерлока». Это триллер про мать-одиночку Люси (Джессика Рэйн). Ей хватает проблем: у ее сын расстройство, из-за которого он не испытывает эмоций, каждый день она видит кошмары, а дом, кажется, высасывает все силы. И вот в ее жизни еще и появляется таинственный незнакомец (Питер Капальди).
С 28 октября, Amazon Prime Video
«Белый лотос» / White Lotus, 2 сезон (HBO)
Продолжение эксцентричной сатирической драмеди про белый и привилегированный курорт, гости и персонал которого более чем странные. Во втором сезоне действие переместилось на Сицилию. К своим ролям вернулись Дженнифер Кулидж и Джон Грис, также в актерском составе Обри Плаза, Ф. Мюррей Абрахам, Тео Джеймс, Хейли Лу Ричардсон и Том Холландер. Сценарий вновь написал Майк Уайт — автор сериала «Просветленная» с Лорой Дерн и фильма «Статус Брэда» с Беном Стиллером. Он же выступил режиссером.
С 31 октября, HBO, «Амедиатека»
«Черная весна», премьера (Start)
Поэтичная драма про подростков со звездой российских сериалов про тинейджеров Глебом Калюжным в главной роли. 17-летний Мел (как раз Калюжный) живет в приморском городе, безответно и безнадежной влюблен в свою подругу Анжелку (Анастасия Красовская из «Герды») и готов на все, чтобы защитить ее честь. Даже создать дуэльный клуб, как во времена Пушкина. Режиссерами проекта стали супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова — автора пронзительного «Зимнего пути».
Октябрь, Start
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