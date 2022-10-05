От продолжения «Белого лотоса» до «Алиса не может ждать»: Главные сериалы октября 2022 года

«Друг семьи» / A Friend of the Family, премьера (Peacock)

Драма основана на жуткой реальной истории, произошедшей в 1970-х. Друг семьи Роберт (Джейк Лэси) похитил у четы Броберг 12-летнюю дочь Джен (Маккенна Грейс). Он убеждает ребенка, что она наполовину инопланетянка, и, чтобы спасти свою расу, ей нужно вступить в связь с человеком. Поэтому вернувшись к родителям через несколько недель, девочка говорит, что с ней ничего не произошло, это позволило педофилу сперва избежать наказания и снова похитить Джен. Маму и папу ребенка сыграли Анна Пэкуин («Настоящая кровь») и Колин Хэнкс («Фарго»), а среди постановщиков сериала есть Элиза Хиттман, снявшая драму о подростковом аборте «Никогда, редко, иногда, всегда».

С 6 октября, Peacock