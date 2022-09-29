Вышел трейлер фильма по мотивам суда между Джонни Деппом и Эмбер Херд

В ролике показали не только кадры с судебного процесса, но и закулисные события. «Это не жизнь, и никто не должен проходить через подобное», — говорит персонаж Деппа, а Херд настаивает на своем праве «сказать, что со мной случилось».

Главные роли исполнили Марк Гапка и Меган Дэвис, а за режиссуру отвечает Сара Ломан. Фильм планируют выпустить 30 сентября.

Ранее на Discovery+ показали документальный фильм о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд. В картине есть интервью с адвокатами Деппа, экспертами по правовым вопросам и журналистами.

Напомним, в начале июня в США завершился громкий процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Присяжные признали актрису виновной в клевете на бывшего супруга по делу о защите его чести и достоинства. За процессом в течение пяти недель без преувеличения следил весь мир — в прямой трансляции из зала суда и бесконечных видео из TikTok, которые в совокупности набрали почти 20 миллиардов просмотров. Пересказываем ход главного судебного процесса года.