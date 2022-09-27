«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — говорится в письме Чухрая членам Российского оскаровского комитета. В тексте, в частности, указывается на то, что «руководство Академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии "Оскар"». Это «неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии», с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении», считает режиссер.

Помимо Чухрая и Звягинцева, из Российского оскаровского комитета вышел и режиссер Николай Досталь. По данным ТАСС, организацию покинули еще несколько кинорежиссеров, однако их имена не раскрываются. Режиссер Алексей Учитель, который также является членом комитета, призвал немедленно созвать участников этой организации и президиума Киноакадемии России и обсудить выдвижение фильма на «Оскар». В свою очередь председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает, что участвовать в конкурсе сейчас бессмысленно.

Напомним, о том, что Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году, стало известно накануне. Причины, по которым было принято решение, не сообщается. Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. После из них отбирают картины-номинанты.