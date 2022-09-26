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Российская киноакадемия не станет выдвигать фильм на премию «Оскар» в 2022 году

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Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году. Информация об этом появилась на официальном сайте Президиума Киноакадемии страны.

Shutterstock.com

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. После из них отбирают картины-номинанты.

Ранее стало известно, что в лонг-лист претендентов на выдвижение от России попали 122 картины, в том числе «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Межсезонье» Александра Ханта, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского и другие ленты.

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года.

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