Российская киноакадемия не станет выдвигать фильм на премию «Оскар» в 2022 году

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. После из них отбирают картины-номинанты.

Ранее стало известно, что в лонг-лист претендентов на выдвижение от России попали 122 картины, в том числе «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Межсезонье» Александра Ханта, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского и другие ленты.

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года.