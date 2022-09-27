Алексей Учитель призвал Оскаровский комитет и Киноакадемию обсудить выдвижение фильма на «Оскар» от России

«Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично», — заявил кинорежиссер.

Он добавил: «Если это решение президиума киноакадемии, хотелось бы знать, в каком составе собирались, и как минимум должны были пригласить председателя оскаровского комитета на встречу. <…> На мой взгляд, эту ситуацию нужно немедленно исправить. Без членов Российского оскаровского комитета принимать такое решение, мне кажется, невозможно».

Режиссер снова призвал выдвинуть фильм от России на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Ранее о такой позиции заявляли он и Андрей Кончаловский. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает, что участвовать в конкурсе сейчас бессмысленно.

Напомним, Россия решила не выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году. Информация об этом появилась на официальном сайте Президиума Киноакадемии страны накануне, 26 сентября.