18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Просмотры сериала «Корона» от Netflix увеличились в 4 раза после смерти Елизаветы II

Поделиться:

Количество просмотров сериала от Netflix «Корона» во всем мире увеличилось в четыре раза после известий о смерти Елизаветы II. Больше всего интерес вырос у британской публики (+800%), сообщает Variety со ссылкой на аналитическую компанию Whip Media.

Кадр из сериала "Корона"/Кинопоиск

Также по данным исследования, в США просмотры сериала подскочили более чем в четыре раза по сравнению с прошлой неделей. Во Франции эти показатели выросли в три раза. По данным Whip Media, во всем мире количество зрителей сериала увеличилось почти в четыре раза по сравнению с предыдущими выходными.

Напомним, съемки сериала «Корона», которые посвящены правлению Елизаветы II и других членов королевской семьи, собираются прервать после известий о смерти монарха.

Ранее, 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Она мирно умерла в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи после 70 лет правления. «В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру», — сказано в официальном заявлении короля Чарльза, который занял престол после смерти Елизаветы II.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: