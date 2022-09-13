Просмотры сериала «Корона» от Netflix увеличились в 4 раза после смерти Елизаветы II

Также по данным исследования, в США просмотры сериала подскочили более чем в четыре раза по сравнению с прошлой неделей. Во Франции эти показатели выросли в три раза. По данным Whip Media, во всем мире количество зрителей сериала увеличилось почти в четыре раза по сравнению с предыдущими выходными.

Напомним, съемки сериала «Корона», которые посвящены правлению Елизаветы II и других членов королевской семьи, собираются прервать после известий о смерти монарха.

Ранее, 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Она мирно умерла в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи после 70 лет правления. «В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру», — сказано в официальном заявлении короля Чарльза, который занял престол после смерти Елизаветы II.