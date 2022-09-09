Съемки сериала «Корона» хотят приостановить из‑за смерти Елизаветы II

Он сообщил, что производство сериала приостановят «из уважения» к Ее Величеству. На какое время приостановят съемочный процесс, Морган не уточнил. В своем письме журналистам он назвал «Корону» «любовным письмом», адресованным королеве.

«Мне нечего сейчас добавить к этому, только тишину и уважение», — сказал Морган. Для него сериал «Корона» стал вторым проектом про жизнь Елизаветы II. До сериала он снял в 2006 году фильм «Королева» с Хелен Миррен в главной роли.

Другой создатель «Короны», Стивен Долдри, в 2016 году заявлял, что работа над проектом прервется в случае кончины королевы: «Никто из нас не знает, когда наступит это время, но это было бы правильно и уместно продемонстрировать уважение к королеве. Это была бы небольшая дань памяти и знак уважения».

Напомним, 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Она мирно умерла в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи после 70 лет правления. «В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру», — сказано в официальном заявлении короля Чарльза, который занял престол после смерти Елизаветы II.