Скончался режиссер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Выступая в качестве кинокритика — незадолго до 1950 года в столице Фарнции набирали популярность киноклубы, которые начал посещать Годар — он критиковал «традицию качества» основного французского кинематографа. В качестве режиссера Годар работал на 75 кинопроектах, в числе его собственных полнометражных фильмов — ленты «На последнем дыхании», «Маленький солдат», «Мужское-женское», «Банда аутсайдеров» и другие.

Пик творчества Годара пришелся на 1960-е годы, когда режиссер участвовал в студенческих протестах, увлекался маоизмом и создал радикальную киногруппу, названную в честь пионера советского кино, кинодокументалиста Дзиги Вертова. Экспериментальное кинообъединение «Дзига Вертов» просуществовала с 1968 по 1972 год, за это время вышли фильмы «Правда» (1970), «Ветер с Востока» (1970), «Владимир и Роза» (1971), «Борьба в Италии» (1971), «Здесь и там» (1976).

«Группу «Дзиги Вертова» мы создали с намерением делать политическое кино политически. Мы назвали ее «Дзига Вертов» — не затем, чтобы осуществлять программу Вертова, а затем, чтобы поднять его как знамя против Эйзенштейна, который, если разобраться, уже был режиссером-ревизионистом, в то время как Вертов в начале большевистского кино выдвинул совсем другую теорию. Она заключалась в том, что надо просто открыть глаза и познавать мир во имя диктатуры пролетариата», — объяснял режиссер в своем манифесте, опубликованном в 1967 году.