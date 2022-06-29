Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский снимут сериал по сценарию Паулины Андреевой

Как рассказали «Собака.ru» в «Кинопоиске», проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Сериал «Актрисы» расскажет, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени. Сериал «Актрисы» будет доступен только подписчикам онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Wink.

«Сериал "Актрисы" — это очень честная история о главных героях мира театра и кино — актерах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека: смерть, любовь, страх, успех, потеря, — и говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа», — говорит Андреева.