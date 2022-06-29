Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский снимут сериал по сценарию Паулины Андреевой

Студия Валерия Тодоровского объявила о запуске нового проекта — сериала Федора Бондарчука «Актрисы», сценарий для которого написала Паулина Андреева. Сюжет расскажет о том, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми.
Как рассказали «Собака.ru» в «Кинопоиске», проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Сериал «Актрисы» расскажет, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени. Сериал «Актрисы» будет доступен только подписчикам онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Wink.
«Сериал "Актрисы" — это очень честная история о главных героях мира театра и кино — актерах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека: смерть, любовь, страх, успех, потеря, — и говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа», — говорит Андреева.
Продюсерами сериала станут Валерий Тодоровский и создатели «Психа» и «Happy End» — Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, Анастасия Корецкая, Вячеслав Муругов и Максим Рыбаков. «"Актрисы" подарили нам возможность возобновить работу с командой нашего дебюта "Псих" и вернуться к сотрудничеству с Федором Сергеевичем и Паулиной Андреевой. В основе нового проекта удивительный сценарий Паулины, а поддерживают его главные игроки кинобизнеса: "Студия Валерия Тодоровского", "НМГ Студия" и уже зарекомендовавшая себя яркими и запоминающимися проектами Плюс Студия. Мы чувствуем огромную ответственность и волнение перед новым съемочным периодом», — поделились они.
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