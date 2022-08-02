Появились первые кадры со съемок сериала Бондарчука и Тодоровского «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой

По признанию Ходченковой, «актеру играть актера — наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере»: куда проще, по ее словам, «спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем». «Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — говорит актриса. Пушкарук, в свою очередь, главной особенностью проекта называет его команду: «большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно: о своих чувствах, переживаниях и страхах».