Появились первые кадры со съемок сериала Бондарчука и Тодоровского «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой

В Москве стартовали съемки сериала «Актрисы» — совместного проекта режиссеров Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского по сценарию Паулины Андреевой. Показываем первые кадры со съемочной площадки.
Как рассказали «Собака.ru» в «Кинопоиске», проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Сериал «Актрисы» расскажет, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.
Главные роли в «Актрисах» исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Производством также занимается команда первого сериала Федора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Съемки проходят в Москве и Подмосковье, в качестве площадки также задействован МХТ имени Чехова.
По признанию Ходченковой, «актеру играть актера — наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере»: куда проще, по ее словам, «спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем». «Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — говорит актриса. Пушкарук, в свою очередь, главной особенностью проекта называет его команду: «большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно: о своих чувствах, переживаниях и страхах».
10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени. Премьера сериала «Актрисы» состоится в 2023 году на онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink.
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