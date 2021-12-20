Работа над ошибками, феминизм и политика: каким получился второй сезон сериала «Ведьмак»?

На Netflix вышел второй сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом в роли беловолосого убийцы чудовищ. Шоураннеры учли ошибки первого, теперь у хейтеров куда меньше поводов для шуток, но есть подозрения, что сериал на самом деле не о ведьмаке. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, каким получилось второе пришествие Геральта из Ривии.
Прежде чем разбирать продолжение «Ведьмака», необходимо кратко проговорить, каким оказался первый сезон. А был он спорным — дебют Геральта на Netflix понравился фанатам оригинальных романов Сапковского и компьютерных игр, но не критикам. Основными недостатками называли хаотичное повествование и то, как там выглядит броня армии Нильфгаарда — черная, морщинистая и будто бы сделанная из дешевого пластика.
Второй сезон избавили от этих минусов. Сначала о броне — с ней все нормально, теперь солдаты Нильфгаарда действительно выглядят как воины могучей империи. Исправить визуальные недостатки помогла смена художника по костюмам: за несколько дней до премьеры прошлого сезона стало известно об увольнении из команды сериала дизайнера Тима Аслана. Причины официально не раскрывались, но фанаты подозревают, что немалую роль в этом сыграл массовый хейт той самой морщинистой брони. Пришедшая на место Аслана Люсинда Райт, которая ранее работала над «Доктором Кто», переодела Нильфгаард — и спасибо ей за это.
В структуре сюжета также навели порядок. Теперь повествование идет в одном таймлайне, а плотность событий стала ниже. Сериал больше не пытается впихнуть в себя всего и побольше, наоборот — перед нами несколько сюжетных линий, которые тянутся с первого и до последнего эпизода.
Но сама история — та причина, из-за которой среди поклонников «Ведьмака», скорее всего, опять начнутся войны в интернете. Дело в том, что «Ведьмак» как бренд живет в трех самостоятельных ипостасях — как книжный цикл Анджея Сапковского, видеоигры CD Projekt RED и сериала от Netflix. Хотя это все — истории о Геральте, Цири и Йеннифэр, они очень разные. Книги — канон и основа всего, игры — очень бережное их продолжение, а сериал — это фанфик, который берет немного из первого и второго источников. Поэтому приключения Геральта из Ривии — получаются адаптацией прежде всего для неподготовленного зрителя.
Да-да, второй сезон «Ведьмака» все еще не является постраничной экранизацией книг Сапковского, смиритесь. Сценаристы берут из первоисточника лишь основные направления истории, а внутри них городят свои собственные сюжеты. Отступления заметны уже в первом эпизоде — Геральт и Цири приезжают в усадьбу к Нивеллену, старому другу ведьмака. Уже в этом предложении знатоки книг должны кривить лица — у Сапковского Геральт приезжал к Нивеллену в одиночестве, друзьями они не были и виделись в первый и последний раз. И так на протяжении всех восьми серий. Как и в книгах, Геральт привез Цири в крепость ведьмаков Каэр Морхен, чтобы спрятать и обучить боевому искусству, империя Нильфгаард прессует королевства Севера, все говорят о какой-то Старшей Крови и конце света. Но и «отсебятины» много — например, в романах Йеннифер не теряла магию, а за Цири не охотилась Баба-яга, да и никаких монолитов у Сапковского не было.
Сериальный «Ведьмак», который в первом сезоне знакомил зрителя с персонажами и миром, во втором начинает наконец-то двигать историю вперед. Но тут оказывается, что это сказка вовсе не о мрачном убийце чудовищ Геральте из Ривии, а о становлении Цири — как беглая княжна берет в руки меч и учится управлять магией, как под хохот других ведьмаков юная девушка тренируется до крови и открыто заявляе, что имеет право на мнение.
Здесь можно опять скривить лицо и обвинить Netflix в «отработке повесточки», но и в книгах, и в играх было точно так же. Это никогда не являлось историей только о Геральте (разве что первые два романа) — в какой-то момент Цири в повествовании становилось больше, чем самого ведьмака. А так как княжна имеет очень важный для всего мира дар, то она приносит в сюжет политику. Ее здесь много: есть могучая империя Нильфгаард, которая идет войной на разрозненные королевства Севера, чьи монархи заняты сочинением интриг и заговоров. Есть угнетенные эльфы, которые ищут свое место в мире людей. Есть чародеи, которые занимают посты серых кардиналов и строят интриги внутри интриг. Но в конечном итоге все придут к единой цели — им нужна Цири, носительница Старшей Крови.
Было ли такое в книгах? Да, Сапковский с невероятной дотошностью прописывал все подковерные игры в высоких залах и до сих пор ненавидим за это некоторыми фанатами — мол, скучно, лучше бы рассказал, как Геральт рубит очередного монстра. Кстати, не совсем ясно, как те, кто смотрит только сериал, должны понять, что вообще такое Старшая Кровь и почему она так важна. За все восемь эпизодов никто прямым текстом не проговаривает, ради чего весь мир ищет Цири. Этой происходит только общими фразами. Неподготовленным же зрителям, видимо, приходится узнать это из «Википедии». И это очень странно. Проект регулярно показывает, например, тяготы эльфов, несколько раз объясняет, что такое Сопряжение Сфер, подробно растолковывает, как и зачем появились ведьмаки, но абсолютно неряшливо строит напряжение вокруг главного сюжетного двигателя.
С историей более-менее разобрались, а как же это снято? Мы помним очень плохо нарисованного золотого дракона из первого сезона. Выглядело чудовище настолько удручающе, что в своих отзывах на это не обратил внимание только ленивый. В СМИ была информация, что ко второму сезону «Ведьмаку» увеличили бюджет, и если это действительно так, деньги потратили с пользой. С точки зрения визуала сериал сделал шаг вперед: монстров показали больше и все они весьма достойно выглядят. Жестокость и «кровища» никуда не делись, в отдельных эпизодах напряжение можно черпать ложкой. А Генри Кавилл по-прежнему прекрасен в роли Геральта, и новая броня ему очень идет.
Под стать герою и подросшая Цири — у Фрейи Аллан присутствия в кадре едва ли не больше, чем у старшего товарища, и актриса абсолютно понимает свой образ и справляется с нелегкой задачей. Радуют и новые персонажи — из Грэма Мактавиша («Аквамен», «Проповедник») получился отличный шпион Дийкстра, а Крис Фултон («Бриджертоны») органичен в роли озлобленного чародея Риенса. Жаль только, что у них так мало экранного времени.
Второй сезон «Ведьмака» — это не только качественная работа над ошибками, но и более-менее сносное следование основным тезисам первоисточника. Сюжетно повествование застыло где-то на середине книжного цикла, а значит, впереди нас ждет еще примерно пара сезонов, где должны показать Народ Ольх, банду Крыс, зловещего Лео Бонарта и, собственно, роковую развязку. Непонятно только, для кого все это — уже сейчас чувствуется, что продолжение «Ведьмака» вышло с куда меньшим хайпом. Скорее всего, будни Цири в Каэр Морхене и нудные разговоры о политике вымышленных стран отвадят от сериала еще какой-то процент зрителей, так что до финала дойдут лишь самые упорные. А все прочие будут и дальше ждать преемника «Игры престолов», которым «Ведьмак», очевидно, уже не станет.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.