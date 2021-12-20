Работа над ошибками, феминизм и политика: каким получился второй сезон сериала «Ведьмак»?

Сериальный «Ведьмак», который в первом сезоне знакомил зрителя с персонажами и миром, во втором начинает наконец-то двигать историю вперед. Но тут оказывается, что это сказка вовсе не о мрачном убийце чудовищ Геральте из Ривии, а о становлении Цири — как беглая княжна берет в руки меч и учится управлять магией, как под хохот других ведьмаков юная девушка тренируется до крови и открыто заявляе, что имеет право на мнение.

Здесь можно опять скривить лицо и обвинить Netflix в «отработке повесточки», но и в книгах, и в играх было точно так же. Это никогда не являлось историей только о Геральте (разве что первые два романа) — в какой-то момент Цири в повествовании становилось больше, чем самого ведьмака. А так как княжна имеет очень важный для всего мира дар, то она приносит в сюжет политику. Ее здесь много: есть могучая империя Нильфгаард, которая идет войной на разрозненные королевства Севера, чьи монархи заняты сочинением интриг и заговоров. Есть угнетенные эльфы, которые ищут свое место в мире людей. Есть чародеи, которые занимают посты серых кардиналов и строят интриги внутри интриг. Но в конечном итоге все придут к единой цели — им нужна Цири, носительница Старшей Крови.

Было ли такое в книгах? Да, Сапковский с невероятной дотошностью прописывал все подковерные игры в высоких залах и до сих пор ненавидим за это некоторыми фанатами — мол, скучно, лучше бы рассказал, как Геральт рубит очередного монстра. Кстати, не совсем ясно, как те, кто смотрит только сериал, должны понять, что вообще такое Старшая Кровь и почему она так важна. За все восемь эпизодов никто прямым текстом не проговаривает, ради чего весь мир ищет Цири. Этой происходит только общими фразами. Неподготовленным же зрителям, видимо, приходится узнать это из «Википедии». И это очень странно. Проект регулярно показывает, например, тяготы эльфов, несколько раз объясняет, что такое Сопряжение Сфер, подробно растолковывает, как и зачем появились ведьмаки, но абсолютно неряшливо строит напряжение вокруг главного сюжетного двигателя.