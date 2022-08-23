Компания IMAX запретила показывать в России фильмы в собственном формате

Компания IMAX, ранее остановившая свою деятельность в России, запретила показывать в стране фильмы в собственном формате — несмотря на то, что необходимое для этого оборудование принадлежит кинотеатрам. Об этом заявил глава Объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васянин.
Глава Объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» — о поддержке кинотеатров в условиях санкций, выдержка из интервью РБК:
Оно [оборудование для IMAX] принадлежит нам. На нем можно показывать альтернативный контент. Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата.
Если [компания IMAX] не вернется, мы с другими ключевыми игроками рынка будем решать это в правовой плоскости. Во-первых, будем подавать судебные иски, во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд.
Напомним, ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил о том, что компания IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, прекратила работать в России. По его словам, всех сотрудников уволили, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехало в Лондон.
Васянин, в свою очередь, констатировал: работа кинотеатров в России в условиях санкций сложнее, чем в период ограничений по коронавирусу. И дело не только в отсутствии голливудских премьер, но и финансовой поддержки от государства.
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