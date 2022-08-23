Компания IMAX запретила показывать в России фильмы в собственном формате

Алексей Васянин

Глава Объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» — о поддержке кинотеатров в условиях санкций, выдержка из интервью РБК:

Оно [оборудование для IMAX] принадлежит нам. На нем можно показывать альтернативный контент. Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата.

Если [компания IMAX] не вернется, мы с другими ключевыми игроками рынка будем решать это в правовой плоскости. Во-первых, будем подавать судебные иски, во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд.