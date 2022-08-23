«Для государства культура никогда не была первичной»: глава Объединенной киносети — о поддержке кинотеатров в условиях санкций

Алексей Васянин Глава Объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» — о поддержке кинотеатров в условиях санкций, выдержка из интервью РБК: Для государства, как это ни печально, культура никогда не была первичной. У него есть более первостепенные задачи, которые требуют решения. Нам не отказали в помощи. Нам сказали, что пока не до нас. Что касается отдельно профильного министерства [Минкультуры], мне хотелось бы большей активности с их стороны, чтобы они совместно с участниками индустрии разработали четкий план, возглавили его исполнение, назначили роли и сроки. Тогда была бы большая слаженность в работе всех участников индустрии.

По словам Васянина, в сравнении с пандемийным периодом 2020-2021-х годов «сейчас ситуация намного драматичнее». Если во время локдауна «было понятно, что когда-то, причем в обозримом будущем, отснятые фильмы все-таки будут показаны», то сейчас кинопрокатчики не знают, «будет ли вообще когда-нибудь голливудский контент на наших экранах».

«Во-вторых, в пандемию нам была оказана финансовая помощь, пусть и не в первую волну. Тогда нам дали 4,2 миллиарда рублей, которые были поделены равными долями между продюсерами и киносетями. Сейчас мы не знаем, будет ли хоть какая-то поддержка», — заявил Васянин. По оценкам, которые он приводит в интервью РБК, сейчас кинотеатрам нужно от 6 до 10 миллиардов рублей на год.