Корпорация IMAX остановила работу в России

По его словам, «последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая». «IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — уточнил Исаев. В частности, всех сотрудников уже уволили, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехало в Лондон.