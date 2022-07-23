Корпорация IMAX остановила работу в России

Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, прекратила работать в России. Об этом заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, пишет ТАСС.
По его словам, «последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая». «IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — уточнил Исаев. В частности, всех сотрудников уже уволили, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехало в Лондон.
Ранее стало известно о том, что к середине 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%. За полгода их уменьшилось с 2 161 до 2 022 штук. Также под сокращение попали залы, их количество убавилось на 12,4%: с 5 704 до 4 996.
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