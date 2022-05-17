Российское правительство отказалось выделять кинотеатрам субсидию в 6,5 млрд рублей

«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были, и помощь эту государство решило кинотеатрам не выделять. Мы не будем на этом останавливаться, возможно, будут какие-то федеральные акции со стороны кинотеатров. Сейчас это все обсуждается, и в ближайшее время, я думаю, мы будем это озвучивать», — заявил Исаев.

По его словам, кинотеатры начнут массово закрываться в 20-х числах мая. Тоже продолжится и летом в период со «слабым репертуаром, недостаточным для поддержания их экономики». «К концу лета мы можем увидеть, как закрылось большинство кинотеатров», — отметил Исаев. Он также подчеркнул, что представители бизнеса продолжат отправлять обращения и предложения для поддержки.

Напомним, сборы российских кинотеатров в апреле упали на 54%, до 1,39 млрд руб. В апреле 2021 года сборы были в районе 3,013 млрд руб. В марте падение было не таким значительным — на 44%, до 2,13 млрд руб. Также почти на 52% сократилась и посещаемость.

Также глава сети «Формула кино/Синема парк» Алексей Васяcин подтвердил ведение переговоров с ТЦ о закрытии некоторых кинозалов. Как передает ТАСС, такое заявление он сделал на пресс-конференции представителей отечественных кинотеатров.