В частности, лента «Дoктop Cтрэндж: Мультивcеленная безумия» проведет в прокате только 9 дней — с 11 по 19 июля включительно. «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли можно посмотреть лишь два дня — 11 и 13 июля. «Топ Ган: Мэверик» будут показывать в течение трех дней — 11, 12 и 13 июля, аналогичная ситуация с фильмом «Морбиус» и «Соник 2 в кино». Билеты на все сеансы доступны только в кассах кинотеатра.

В качестве организаторов показов заявлены некие арендаторы залов кинотеатра. Сама серия показов носит название «Блокбастеры 22 года на большом экране». «Все, что пропустили! Никаких экранок, рипов и торрентов! Смотри самые главные блокбастеры 2022 года на большом экране! Самый потрясающий звук, яркая картинка, официальный перевод! Настоящее рекламное сообщение составлено и размещено организаторами акции/мероприятия, арендующими залы кинотеатра», — говорится в описании показов.

Как пишет «Бумага» со ссылкой на двух читателей, фильм «Дoктop Cтрэндж: Мультивcеленная безумия» показывают в полном российском дубляже и хорошем качестве. О качестве и озвучке других «блокбастеров 22 года» не сообщается.