В Сети появился первый трейлер сиквела «Черной Пантеры»

Напомним, в конце августа 2020 года американский актер Чедвик Боузман, известный по роли Т'Чаллы в фильме «Черная пантера» вселенной Marvel, умер в возрасте 43 лет. Он на протяжении четырех лет боролся с раком толстой кишки. Ранее стало известно о том, что Marvel не планирует воссоздавать образ Чедвика Боузмана в роли Пантеры с применением компьютерной графики. По предположениям, Черной Пантерой может стать Шури, младшая сестра Т'Чаллы.