В Сети появился первый трейлер сиквела «Черной Пантеры»

На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали первый трейлер «Черная пантера: Ваканда навеки» — продолжения «Черной пантеры». В нем показали нового персонажа Marvel — принца Атлантиды Нэмора.
Также в продолжении «Черной пантеры» появится Рири Уильямс. О том, кто станет новой Черной Пантерой, пока не сообщается. Режиссером ленты вновь стал Райан Куглер. Главные роли исполнили Летишиа Райт, Мартин Фриман, Теноч Уэрта, Лупита Нионго, Анджела Бассетт, Данай Гурира.
«Черная пантера: Ваканда навсегда» выйдет в мировой прокат 11 ноября 2022 года.
Напомним, в конце августа 2020 года американский актер Чедвик Боузман, известный по роли Т'Чаллы в фильме «Черная пантера» вселенной Marvel, умер в возрасте 43 лет. Он на протяжении четырех лет боролся с раком толстой кишки. Ранее стало известно о том, что Marvel не планирует воссоздавать образ Чедвика Боузмана в роли Пантеры с применением компьютерной графики. По предположениям, Черной Пантерой может стать Шури, младшая сестра Т'Чаллы.
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