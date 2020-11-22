Стало известно, когда начнутся съемки сиквела «Черной Пантеры»

Изначально съемки фильма перенесли из-за внезапной смерти актера Чедвика Боузмана, который исполнял главную роль, а впоследствии — из‑за пандемии COVID-19. Теперь, по данным издания, работа над фильмом стартует в Атланта и продлится более шести месяцев.

Известно, что в сиквеле будут сниматься Летиша Райт, Люпита Нионго, Уинстон Дюк и Анджела Бассет. Также мексиканский актер Теноч Уэрта, звезда сериала Netflix «Нарко: Мексика», может стать антагонистом Пантеры. При этом Marvel не планирует воссоздавать образ Чедвика Боузмана в роли Пантеры с применением компьютерной графики. По предположениям, Черной Пантерой может стать Шури, младшая сестра Т'Чаллы.