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Послушайте первый с 2016 года сольный трек Рианны «Lift Me Up» к сиквелу «Черной пантеры»

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Композиция станет заглавной к предстоящему сиквелу под заголовком «Ваканда навсегда».

Последний на сегодняшний день полноформатный релиз Рианны «Anti» вышел в 2016 году. После этого певица работала только в коллаборации — в частности, с Дрейком, Канье Уэстом и Фьючером. По данным инсайдеров, в сиквеле «Черной пантере» может появиться еще одна композиция Рианны. Сам саундтрек ко второй части под заголовком «Ваканда навсегда» последует примеру оригинального фильма 2018 года: на стримингах выйдет не только оригинальная партитура, над которой работает композитор Людвиг Йоранссон, но и концептуальный альбом «Inspired by», дистрибуторами которого выступят лейблы Def Jam и Westbury Road.

Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney
Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney

Рианна и A$AP Rocky на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» в театре «Эль Капитан» в Голливуде, Калифорния

По сюжету сиквела «Черная пантера: Ваканда навсегда», после смерти короля Т’Чаллы королева Рамонда, Шури, М’Баку, Окойе и Дора Миладже сражаются за Ваканду против новой угрозы в лице подводной страны Тлалокан. Главные роли в фильме исполнили Летиша Райт, Лупита Нионго, Дайна Гурира, Уинстон Дьюк, Доминик Торн, Флоренс Касумба, Микаэла Коэл, Теноч Уэрта, Мартин Фримен, Анджела Бассетт и другие.

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