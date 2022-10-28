Послушайте первый с 2016 года сольный трек Рианны «Lift Me Up» к сиквелу «Черной пантеры»

Композиция станет заглавной к предстоящему сиквелу под заголовком «Ваканда навсегда».
Последний на сегодняшний день полноформатный релиз Рианны «Anti» вышел в 2016 году. После этого певица работала только в коллаборации — в частности, с Дрейком, Канье Уэстом и Фьючером. По данным инсайдеров, в сиквеле «Черной пантере» может появиться еще одна композиция Рианны. Сам саундтрек ко второй части под заголовком «Ваканда навсегда» последует примеру оригинального фильма 2018 года: на стримингах выйдет не только оригинальная партитура, над которой работает композитор Людвиг Йоранссон, но и концептуальный альбом «Inspired by», дистрибуторами которого выступят лейблы Def Jam и Westbury Road.
По сюжету сиквела «Черная пантера: Ваканда навсегда», после смерти короля Т’Чаллы королева Рамонда, Шури, М’Баку, Окойе и Дора Миладже сражаются за Ваканду против новой угрозы в лице подводной страны Тлалокан. Главные роли в фильме исполнили Летиша Райт, Лупита Нионго, Дайна Гурира, Уинстон Дьюк, Доминик Торн, Флоренс Касумба, Микаэла Коэл, Теноч Уэрта, Мартин Фримен, Анджела Бассетт и другие.
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