Послушайте первый с 2016 года сольный трек Рианны «Lift Me Up» к сиквелу «Черной пантеры»

Последний на сегодняшний день полноформатный релиз Рианны «Anti» вышел в 2016 году. После этого певица работала только в коллаборации — в частности, с Дрейком, Канье Уэстом и Фьючером. По данным инсайдеров, в сиквеле «Черной пантере» может появиться еще одна композиция Рианны. Сам саундтрек ко второй части под заголовком «Ваканда навсегда» последует примеру оригинального фильма 2018 года: на стримингах выйдет не только оригинальная партитура, над которой работает композитор Людвиг Йоранссон, но и концептуальный альбом «Inspired by», дистрибуторами которого выступят лейблы Def Jam и Westbury Road.