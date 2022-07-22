По сюжету фильма «Кентавр», герой Борисова — таксист-инвалид, и автомобиль воспринимается им как продолжение тела. Случайная встреча с эскортницей Лизой меняет его жизнь. У девушки проблемы с опасными людьми, и только он может ей помочь. Действие фильма происходит в течение одной ночи. Главные роли в проекте, помимо Борисова, исполнят Анастасия Талызина, Сергей Гилев и Григорий Верник. Над сценарием работал Михаил Зубко, в режиссерском кресле — Кирилл Кемниц, для которого «Кентавр» станет дебютом в полном метре.

Продюсирует проект режиссер Илья Найшуллер совместно с Дмитрием Литвиновым и Екатериной Кононенко. В качестве референса авторы проекта называют фильмы «Драйв», «Таксист», «Текст» и «Брат». Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», создатели надеются, что фильм станет таким же культовым, как его ленты-источники вдохновения. Около 25 минут в картине занимает «убойный найшуллеровский экшн».

Всего на проект потратят 110 миллионов рублей, 50 из которых авторы запросили у Министерства культуры. Выпустить фильм «Кентавр» в российский прокат планируется во второй половине 2023 года.

Напомним, ранее в Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях. Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Также Борисов сыграет молодого Александра Пушкина в фильме «Пророк» — мюзикле в стиле «Ла-Ла Ленд».