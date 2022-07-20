Юра Борисов сыграет молодого Александра Пушкина в фильме «Пророк» — мюзикле в стиле «Ла-Ла Ленд»

В центре сюжета фильма рассказывается история взросления Александра Пушкина, которая должна подчеркнуть роль поэта в русской культуре. Главную роль в проекте исполнит актер Юра Борисов, также в «Пророке» заявлены Паулина Андреева и Кирилл Ковбас — они предстанут в образах Авдотьи Голицыной и Ивана Пущина.

В качестве референса создатели картины называют мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Другие подробности проекта пока не разглашаются.

В российский прокат фильм «Пророк» планируется выпустить 14 февраля 2024 года.