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Юра Борисов сыграет молодого Александра Пушкина в фильме «Пророк» — мюзикле в стиле «Ла-Ла Ленд»

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Актер Юра Борисов исполнит роль молодого Александра Пушкина в новом фильме «Централ Партнершип» и «Кинослово» «Пророк». Проект будет выполнен в жанре мюзикла, референсом для которого послужила лента «Ла-Ла Ленд».

Фото: Константин Сорокин

В центре сюжета фильма рассказывается история взросления Александра Пушкина, которая должна подчеркнуть роль поэта в русской культуре. Главную роль в проекте исполнит актер Юра Борисов, также в «Пророке» заявлены Паулина Андреева и Кирилл Ковбас — они предстанут в образах Авдотьи Голицыной и Ивана Пущина.

В качестве референса создатели картины называют мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Другие подробности проекта пока не разглашаются.

В российский прокат фильм «Пророк» планируется выпустить 14 февраля 2024 года.

Напомним, накануне в Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях. Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Рассказываем подробности

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Паулина Андреева, Юрий Борисов

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