Юра Борисов сыграет молодого Александра Пушкина в фильме «Пророк» — мюзикле в стиле «Ла-Ла Ленд»

Актер Юра Борисов исполнит роль молодого Александра Пушкина в новом фильме «Централ Партнершип» и «Кинослово» «Пророк». Проект будет выполнен в жанре мюзикла, референсом для которого послужила лента «Ла-Ла Ленд».
В центре сюжета фильма рассказывается история взросления Александра Пушкина, которая должна подчеркнуть роль поэта в русской культуре. Главную роль в проекте исполнит актер Юра Борисов, также в «Пророке» заявлены Паулина Андреева и Кирилл Ковбас — они предстанут в образах Авдотьи Голицыной и Ивана Пущина.
В качестве референса создатели картины называют мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Другие подробности проекта пока не разглашаются.
В российский прокат фильм «Пророк» планируется выпустить 14 февраля 2024 года.
Напомним, накануне в Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях. Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Рассказываем подробности.
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