Юра Борисов и Макар Хлебников исполнят главные роли в новом фильме Арбугаева и Мункуева «Кончится лето»

В Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях. Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев и Владимир Мункуев.
По сюжету, в поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). Кеше 27 лет, у него за плечами срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего 17 — у него позади школа, он мечтает поступить в институт на «бюджет». Кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели: он остается без работы и будущего, поэтому решает отомстить.
Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев и Владимир Мункуев, который также написал сценарий. Предыдущий фильм Мункуева «Нуучча» получил год назад Гран-При программы EastoftheWest 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, а также приз за лучшую режиссуру российского 32-го кинофестиваля «Кинотавр».
Для оператора и документалиста Арбугаева «Кончится лето» — дебют в полнометражном игровом кино. Его предыдущий фильм «Генезис 2.0» получил специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино на МКФ в Санденсе (2018).
«Для меня это история в каком-то смысле — анти «Крестный отец» и анти «Брат». Это два замечательных фильма, которые я очень люблю. Наш же фильм в том числе о том, что судьба твоего брата — не твоя судьба. Твоя жизнь не должна быть поглощенной твоим братом и загубленной. Мне показалось, это честным и интересным», — говорит о проекте продюсер Борис Хлебников.
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