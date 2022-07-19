Юра Борисов и Макар Хлебников исполнят главные роли в новом фильме Арбугаева и Мункуева «Кончится лето»

Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев и Владимир Мункуев, который также написал сценарий. Предыдущий фильм Мункуева «Нуучча» получил год назад Гран-При программы EastoftheWest 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, а также приз за лучшую режиссуру российского 32-го кинофестиваля «Кинотавр».

Для оператора и документалиста Арбугаева «Кончится лето» — дебют в полнометражном игровом кино. Его предыдущий фильм «Генезис 2.0» получил специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино на МКФ в Санденсе (2018).

«Для меня это история в каком-то смысле — анти «Крестный отец» и анти «Брат». Это два замечательных фильма, которые я очень люблю. Наш же фильм в том числе о том, что судьба твоего брата — не твоя судьба. Твоя жизнь не должна быть поглощенной твоим братом и загубленной. Мне показалось, это честным и интересным», — говорит о проекте продюсер Борис Хлебников.