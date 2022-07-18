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Новая Голландия запускает программу бесплатных кинопоказов. Вот расписание ближайших

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Новая Голландия запускает программу летних кинопоказов «Кино в парке». Три раза в неделю бесплатно на большом экране будут показывать как классику мирового кинематографа, так и фестивальные хиты.

Изображение предоставлено пресс-службой Новой Голландии. Фото: Катя Никитина

Кинопоказы будут проходить с 19 июля и до конца летнего сезона по вторникам, средам и четвергам на большом экране главной сцены острова. В программе классика мирового кинематографа, фильмы из фондов и архивов, а также фестивальные хиты.

Ближайшие кинопоказы пройдут 19, 20 и 21 июля: покажут «Шербурские зонтики» Жака Деми, «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара и «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая.

Начало сеансов в 19:30, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Следить за программой можно здесь

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Напомним, в начале лета Новая Голландия дала старт новому выставочному сезону. В этом году он организован совместно с галереями MYTH Gallery и Anna Nova, а также выпускниками Факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

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