Новая Голландия запускает программу бесплатных кинопоказов. Вот расписание ближайших

Кинопоказы будут проходить с 19 июля и до конца летнего сезона по вторникам, средам и четвергам на большом экране главной сцены острова. В программе классика мирового кинематографа, фильмы из фондов и архивов, а также фестивальные хиты.

Ближайшие кинопоказы пройдут 19, 20 и 21 июля: покажут «Шербурские зонтики» Жака Деми, «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара и «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая.

Начало сеансов в 19:30, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Следить за программой можно здесь.

Напомним, в начале лета Новая Голландия дала старт новому выставочному сезону. В этом году он организован совместно с галереями MYTH Gallery и Anna Nova, а также выпускниками Факультета свободных искусств и наук СПбГУ.