Где смотреть кино под открытым небом в Петербурге? Вот список отличных мест

Пока в Петербурге хорошая погода, смотреть фильмы дома — настоящее преступление. «Собака.ru» публикует подборку мест, где устраивают показы фестивального кино (и не только) на свежем воздухе.
Третье место
Общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных с пляжем, шезлонгами, местами для костра, корнером с акцентом на устрицы, морепродукты и игристое Oysters by cake, кафе Coffeenomika и ресторан Cake & Bubbles также знаменито своим кинотеатром. Летом здесь проводят показы авторского кино под открытым небом (с бокалом игристого!). Например, 14 июля состоится показ фильма «Первые и последние люди» Йохана Йоханссона от A-One. Еще на площадке проводят лекции и вечеринки. Следить за расписанием можно здесь.
Где: Литейный проспект, 62.
Tsunami space
Это общественно пространство во дворе азиатского бара Tsunami — с амфитеатром и отдельным контейнером с закусками от команды заведения. Этим летом здесь будут устраивать показы авторского кино в амфитеатре под открытым небом от A-One и других кинопрокатных компаний. Также на площадке будут проходить спектакли от СХТ, концерты местных музыкантов. Кураторами летней программы являются Doing Great Agency. За расписанием кинопоказов и других мероприятий можно следить здесь.
Где: Лиговский проспект, 39.
Василеостровский рынок
Этим летом во дворе Василеостровского рынка запустили проект Feel Good Movie, организованный совместно с кинопрокатной компанией Про:взгляд и Gamma Media, — кинопоказы под открытым небом. Теперь в хорошую погоду здесь можно не только поесть, но и посмотреть фестивальное кино. Недавно здесь проводили предпремьерный показ фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус. Следующий показ состоится 14 июля — на экране покажут комедию «Соседи сверху». Следить за расписанием можно здесь.
Где: Большой проспект В. О., 16/14Б.
Кинопаркинг
Это кинотеатр на Петроградской, куда можно приехать с четверга по воскресенье на автомобиле и посмотреть фильм. Звук от месторасположения не зависит: он транслируется через радиопередатчик, размещенный в машине. Заранее выбрать места нельзя, поэтому необходимо прибыть за 10 минут до сеанса на парковку, встать в очередь (она начинается слева от бара Holllingshead) и выбрать понравившиеся свободные места. Крупногабаритные транспортные средства могут занять только задние или боковые ряды. Количество пассажиров в автомобиле неограниченно. Есть возможность устроить свой закрытый показ. Следить за расписанием можно здесь.
Где: Академика Павлова, 5В (парковка, ТЦ River House).
«На Вина!»
В винно-общественном пространстве на Петроградской запустили двор с дегустационными корнерами и летний кинотеатр под открытым небом. 1 июля здесь состоялся показ фильма с Тимоти Шаламе «Жаркие летний ночи» от A-One. 8 июля покажут «Середину 90-х» Джоны Хилла, а 10 июля — «Откуда ты родом?» с Ризом Ахмедом. Следить за расписанием можно здесь или в других соцсетях пространства.
Где: Инструментальная, 3В.
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