Где смотреть кино под открытым небом в Петербурге? Вот список отличных мест

Василеостровский рынок

Этим летом во дворе Василеостровского рынка запустили проект Feel Good Movie, организованный совместно с кинопрокатной компанией Про:взгляд и Gamma Media, — кинопоказы под открытым небом. Теперь в хорошую погоду здесь можно не только поесть, но и посмотреть фестивальное кино. Недавно здесь проводили предпремьерный показ фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус. Следующий показ состоится 14 июля — на экране покажут комедию «Соседи сверху». Следить за расписанием можно здесь.

Где: Большой проспект В. О., 16/14Б.