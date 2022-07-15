От «Чем мы заняты в тени» до финала «Лучше звоните Солу»: Что смотреть дома на этой неделе

Четвертый сезон комедии «Чем мы заняты в тени», вдохновленной фильмом Тайки Вайтити, финальные эпизоды «Лучше звоните Солу», «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона и драмеди с Данилой Козловским «Люся» — рассказываем о фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Лучше звоните Солу» / Better Call Saul, 2 часть 6 сезона (AMC)
Финал спин-офф культового «Во все тяжкие» про адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкерк). В апреле показали часть эпизодов, а теперь точно: это время прощания. Арку персонажа Оденкерка полностью докрутят, а также разберутся с остальными (станет ясно, почему они не появились в материнском проекте). Еще один сюрприз для фанатов — долгожданное камео Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол).
С 11 июля, AMC
Сериал «Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 4 сезон (FX)
Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — смерти одного из вампиров (правда, и возрождении тоже). А еще — фамильяра Гильермо обманом заставили путешествовать без хозяина Нандора. В новом сезоне как раз Нандор (Кайван Новак) продолжит искать спутницу жизни, а Надя (Натасия Деметриу) будет готовить открытие ночного клуба для вампиров. Как мы помним по фильму, периодически у вурдалаков бывали проблемы с прохождением фейс-контроля в обычных клубах. Выход четвертого сезона «Чем мы заняты в тени» удачно совпал с объявлением номинантов на «Эмми» — сериал претендует на звание лучшей комедии.
С 12 июля, FX
Фильм «Голос семьи Белье» / La famille Bélier
Для любителей сравнивать оригиналы и ремейки на стримингах выходит французский фильм 2014 года. Именно он предшествовал триумфатору «Оскара» 2022-го — картине «CODA: Ребенок глухих родителей». В оригинале героиню зовут Паула, ее родители — фермеры, а не рыбаки, но также не могут физически оценить ее талант: у девочки уникальный голос, но им этого никогда не услышать.
С 12 июля, «Кинопоиск», Окко, Kion, Wink, ivi, Premier, «Мегафон ТВ»
Сериал «Лестница» / The Staircase, премьера (HBO Max)
Детективная драма со звездным кастом основана на реальных событиях — в начале нулевых писателя Майкла Питерсона подозревали в убийстве жены, которая упала с лестницы. По его версии, она оступилась из-за действия алкоголя и валиума. В сериале сыграли Колин Ферт, Тони Коллетт, Дэйн ДеХаан, Патрик Шварценеггер и Софи Тернер. Режиссером проекта стал среди прочих Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь»). Теперь проект появился и на легальных сервисах в России.
Выходит с июля, «Амедиатека»
Фильм «Лакричная пицца» / Licorice Pizza
Наконец-то и в России на стримингах выходит новый атмосферный фильм Пола Томаса Андерсона. Его главный герой — 15-летний Гэри Валентайн (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер), который в Америке 1970-х мечтает стать звездой. Вместе с подругой Аланой Кейн (Алана Хаим — из сестринской поп-группы Haim), в которую он влюблен, тинейджер затевает бизнес. В касте проекта также Брэдли Купер, Том Уэйтс и Шон Пенн.
С 13 июля, more.tv
Сериал «Все ерунда» / Everything's Trash, премьера (Freeform)
Создательница сериала, стендап-комикесса Фиби Робинсон, говорит, что у нее получилась реалистичная версия «Секса в большом городе». Живущая в Нью-Йорке главная героиня-африканка записывает подкасты и пытается построить карьеру. Например, она, как и Кэрри Брэдшоу, тоже любит дорогую одежду, но не может ее себе позволить. Поэтому не снимает с платьев ценники, чтобы возвращать их обратно после вечеринок.
С 13 июля, Freeform
Сериал «Люся», премьера (Premier)
Режиссер авторского кино Иван И. Твердовский («Зоология», «Конференция», «Класс коррекции») дебютирует в сериалах проектом с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. Переживающий семейный и личностный кризис программист Сеня находит идеальную собеседницу и помощницу в лице умной колонки «Люся», которую сам и создал. В касте также Дарья Савельева, Ян Цапник, Максим Виторган, Иван Макаревич и Анна Слю. Озвучила «Люсю» популярная актриса дубляжа Дарья Блохина. Подробнее мы писали о проекте здесь.
С 14 июля, Premier
Сериал «Обитель зла» / Resident Evil, премьера (Netflix)
Netflix расширяет киновселенную вокруг одноименной игры сериалом, но без Миллы Йовович. Проект расскажет, как же началась эпидемия вируса, превращающего людей в зомби. Главной героиней станет Джейд (Элла Балинска во взрослом возрасте и Тамара Смарт в детстве). В 2036 году она пытается выжить в зомби-апокалипсисе и узнать, что случилось с ее сестрой и отцом, который как-то связан с корпорацией, виновной в распространении вируса. Шоураннер «Обители зла» — сценарист «Сверхъестественного» Эндрю Дабб.
С 14 июля, Netflix
Сериал «Бортпроводница» / The Flight Attendant, 2 сезон (HBO Max)
Продолжение проекта, в котором Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» играет бортпроводницу Кэсси. В первом сезоне героиня не могла вспомнить, действительно ли она убила симпатичного случайного любовника в дорогом отеле Бангкока или ей это пытаются внушить. Во втором — Кэсси больше не пьет и пытается совмещать летную карьеру с должностью агента ЦРУ. Проект выходил на HBO с конца апреля, а теперь его можно увидеть и в России.
С 14 июля, «Амедиатека»
Сериал «Victoria’s Secret: Ангелы и демоны» / Victoria's Secret: Angels and Demons, премьера (Hulu)
Документальный сериал о скандалах вокруг бренда нижнего белья. (И речь не только о том, что долгое время в их показах участвовали лишь модели конвенциональной внешности и параметров.) Журналист Мэтт Тирнаур, автор фильма «Валентино: Последний император», расскажет в том числе об отношениях основателя Victoria's Secret Лесли Векснера с Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле, в том числе несовершеннолетними девушками.
С 14 июля, Hulu
Сериал «Малыш» / The Baby, премьера (HBO)
Комедийный хоррор особенно оценят те, кто уже стал родителями. На 38-летнюю Наташу (Мишель де Сварт) с неба падает младенец, подчиняя себе всю ее жизнь. Она пытается куда-то определить ребенка, но у нее это плохо выходит. В апреле проект вышел на HBO, а теперь его можно легально посмотреть и в России.
Выходит с июля, «Амедиатека»
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