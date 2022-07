От «Чем мы заняты в тени» до финала «Лучше звоните Солу»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 4 сезон (FX)

Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — смерти одного из вампиров (правда, и возрождении тоже). А еще — фамильяра Гильермо обманом заставили путешествовать без хозяина Нандора. В новом сезоне как раз Нандор (Кайван Новак) продолжит искать спутницу жизни, а Надя (Натасия Деметриу) будет готовить открытие ночного клуба для вампиров. Как мы помним по фильму, периодически у вурдалаков бывали проблемы с прохождением фейс-контроля в обычных клубах. Выход четвертого сезона «Чем мы заняты в тени» удачно совпал с объявлением номинантов на «Эмми» — сериал претендует на звание лучшей комедии.

С 12 июля, FX