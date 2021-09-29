Татьяна Черниговская: «Искусственный интеллект — как ножик, которым можно и сыр порезать, и соседа»

О сосуществовании искусственного и естественного интеллектов

Искусственный интеллект набирает силу — это свершившийся факт. Это можно воспринимать, как кухонный разговор между котлетой и борщом: «Поговорим о том, есть ли у нас искусственный интеллект». То, что я сейчас говорю — это опасения не кумушек с кухни, а самих профессионалов. Наиболее смелые из них говорят страшное слово — «сингулярность». Они отмечают, что искусственный разум становится умнее и может наступить момент, когда он вырвется. Но это не восстание машин, о чем писали все фантасты давным-давно. Если эта штука обретет «я» и станет личностью, у нее будут собственные планы и мотивы, куда мы не входим. Люди, которых это не пугает, говорят, что они смогут выключить их, и все на этом закончится. Но это разговор для детского сада! Если системы разовьются до такой высоты, о которой мы сейчас говорим — они нас вырубят, а не мы их. Мы должны либо поймать это до того, как все успеет заработать, либо наступит другая цивилизация, где мы — неизвестно кто.

Все сложности, о которых я говорила и еще скажу, нельзя успокоить словами: «Сейчас не знаем, а потом узнаем». Нет! Мои коллеги говорят: «Сейчас у нас томографы будут такие, а потом будут этакие. Техника растет быстрыми темпами. Скоро сможем увидеть каждый нейрон». А на кой черт мне видеть каждый нейрон? Что я буду делать с этой информацией? Здесь должен быть совершенно иной подход. У нас нет такой математики, мы не знаем, как с этим сравнивать. Это все равно, что предложить муравью читать «Критику чистого разума» Канта.