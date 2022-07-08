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Кино и сериалы

Netflix купил права на трансляцию первого фильма с Джонни Деппом после бойкота

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Netflix приобрел права на трансляцию будущей картины «Фаворитка» с Джонни Деппом в главной роли. Об этом передает агентство Bloomberg. Эта роль станет первой с 2020 года и после скандального судебного процесса с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.

PAN Photo Agency / Shutterstock.com

В «Фаворитке» Джонни Депп получил роль короля Франции Людовика XV. Его любовницу сыграет актриса и одновременно режиссер этого фильма — француженка Майвенн Ле Беско.

На большие экраны лента выйдет во Франции в 2023 году. А затем спустя 15 месяцев фильм покажут на стриминговом сервисе Netflix.

Последний крупный проект, в котором успел поучаствовать Джонни Депп, вышел в 2020 году. Тогда актер сыграл культового военного фотографа Юджина Смита в биографической драме «Великий».

Напомним, 1 июня суд присяжных Окружного суда Фэрфакса, штат Виргиния, вынес решение по делу двух актеров и бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд, признав последнюю виновной в клевете. За процессом в течение пяти недель без преувеличения следил весь мир — в прямой трансляции из зала суда и бесконечных видео из TikTok, которые в совокупности набрали почти 20 миллиардов просмотров. Пересказываем ход главного судебного процесса года. 

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