Netflix купил права на трансляцию первого фильма с Джонни Деппом после бойкота

В «Фаворитке» Джонни Депп получил роль короля Франции Людовика XV. Его любовницу сыграет актриса и одновременно режиссер этого фильма — француженка Майвенн Ле Беско.

На большие экраны лента выйдет во Франции в 2023 году. А затем спустя 15 месяцев фильм покажут на стриминговом сервисе Netflix.

Последний крупный проект, в котором успел поучаствовать Джонни Депп, вышел в 2020 году. Тогда актер сыграл культового военного фотографа Юджина Смита в биографической драме «Великий».

Напомним, 1 июня суд присяжных Окружного суда Фэрфакса, штат Виргиния, вынес решение по делу двух актеров и бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд, признав последнюю виновной в клевете. За процессом в течение пяти недель без преувеличения следил весь мир — в прямой трансляции из зала суда и бесконечных видео из TikTok, которые в совокупности набрали почти 20 миллиардов просмотров. Пересказываем ход главного судебного процесса года.