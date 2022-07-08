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«Не смотрите наверх» и кинокомиксы: составлен список самых популярных у пиратов фильмов за первое полугодие

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Аналитики составили список фильмов, которые обзавелись самым большим количеством нелегальных копий в рунете за первые полгода. В топ вошли «Не смотри наверх» и «Бэтмен».

Кинопоиск

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», список составила компания Group-IB. Аналитики отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством пиратских копий, спросом на них и стремлением пиратов покрыть спрос на контент.

Первую строчку в списке занимает «Не смотри наверх», который выпустил Netflix 24 декабря на своей стриминговой платформе. Следом в списке идет кинокомикс «Бэтмен». В компании заметили, что этот фильм пользуется у пиратов особой популярностью из-за отсутствия полноценного релиза в российских кинотеатрах. В тройку лидеров также вошла лента «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли.

В список также вошли:

  • «Красное уведомление»
  • «Матрица: Воскрешение»
  • «Фантастические твари: тайны Дамблдора»
  • «Никто»
  • «Не время умирать»
  • «Человек паук: Нет пути домой»
  • «Проект "Адам"»

Напомним, аналитики назвали самые популярные у российских пиратских сервисов фильмы с наибольшим числом нелегальных копий, выпущенных в мае. Отмененные зарубежные премьеры, цифровые релизы и единственный российский кинопроект — публикуем список.

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