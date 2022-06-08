Какие фильмы обзавелись наибольшим числом пиратских копий в России в мае? Список

Список пиратских копий фильмов, которые россияне смотрели в мае чаще других кинолент, приводит «Бюллетень кинопрокатчика». Его подготовили аналитики Group-IB, проанализировав обнаруженные на пиратских сайтах копии. Их число прямо не указывает на число просмотров, однако «есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос».

Возглавляют «пиратский» рейтинг новые «Фантастические твари» режиссера Дэвила Йейтса, который отвечал за последние четыре части «Гарри Поттера». Лента должна была выйти в российский прокат в апреле 2022 года. По сюжету, профессор Альбус Дамблдор знает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над волшебным миром. Не в силах остановить его в одиночку, он поручает магизоологу Ньюту Саламандеру возглавить бесстрашную команду волшебников, ведьм и одного храброго маггловского пекаря в опасной миссии, где они сталкиваются не только с фантастическими тварями, но и растущим легионом последователей Грин-де-Вальда.

Единственным российским проектом в первой десятке стала комедия «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном в главных ролях. Приводим список целиком: