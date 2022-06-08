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Кино и сериалы

Какие фильмы обзавелись наибольшим числом пиратских копий в России в мае? Список

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Аналитики назвали самые популярные у российских пиратских сервисов фильмы с наибольшим числом нелегальных копий, выпущенных в мае. Отмененные зарубежные премьеры, цифровые релизы и единственный российский кинопроект — публикуем список.

Скриншот YouTube

Список пиратских копий фильмов, которые россияне смотрели в мае чаще других кинолент, приводит «Бюллетень кинопрокатчика». Его подготовили аналитики Group-IB, проанализировав обнаруженные на пиратских сайтах копии. Их число прямо не указывает на число просмотров, однако «есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос».

Возглавляют «пиратский» рейтинг новые «Фантастические твари» режиссера Дэвила Йейтса, который отвечал за последние четыре части «Гарри Поттера». Лента должна была выйти в российский прокат в апреле 2022 года. По сюжету, профессор Альбус Дамблдор знает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над волшебным миром. Не в силах остановить его в одиночку, он поручает магизоологу Ньюту Саламандеру возглавить бесстрашную команду волшебников, ведьм и одного храброго маггловского пекаря в опасной миссии, где они сталкиваются не только с фантастическими тварями, но и растущим легионом последователей Грин-де-Вальда.

Единственным российским проектом в первой десятке стала комедия «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном в главных ролях. Приводим список целиком:

  1. «Фантастические твари: тайны Дамблдора»
  2. «Соник-2 в кино»
  3. «Варяг»
  4. «Затерянный город»
  5. «Чип и Дейл спешат на помощь»
  6. «Отчаянные мстители»
  7. «Костюм»
  8. «Клон»
  9. «Родители строгого режима»
  10. «Воспламеняющая взглядом»
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