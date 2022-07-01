СМИ: киностудия Universal Pictures окончательно уходит из России

Американская кинокомпания Universal Pictures решила закрыть российский офис. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источника в киностудии.
В сообщении кинотеатрам Universal говорится о том, что операции компании будут свернуты в ближайшие несколько месяцев. Свое решение о прекращении деятельности в РФ киностудия объяснила невозможностью вести бизнес в стране в связи с многочисленными сложностями.
Напомним, в начале марта кинокомпания Walt Disney приостановила выпуск собственных фильмов в России. Аналогичные решения затем приняли Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.
Ранее российский офис Universal, который занимается дистрибуцией фильмов Warner Bros. в стране, впервые с 1 марта обновил график релизов. Однако непонятно, с чем были связаны изменения.
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