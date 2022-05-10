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Российское подразделение Universal обновило график релизов — впервые с 1 марта

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Российский офис Universal, который занимается дистрибуцией фильмов Warner Bros. в стране, впервые с 1 марта обновил график релизов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кадр из трейлера «Флэша»

По данным издания, даты ближайших громких премьер выглядят так:

  •  «DC Лига Суперпитомцы»: 28 июля 2022 года;
  •  «Черный Адам»: 20 октября 2022 года;
  • «Шазам! 2»: 22 декабря 2022 года;
  •  «Аквамен и потерянное царство»: 16 марта 2023 года;
  • «Флэш»: 22 июня 2023 года;
  •  «MEG 2»: 3 августа 2023 года;
  •  «Вилли Вонка»: 14 декабря 2023 года.

Однако неизвестно, с чем связано обновление графика выхода новых фильмов и вернется ли Warner Bros. на российский рынок уже в июле. «Бюллетень кинопрокатчика» не получила официального подтверждения.

Напомним, в начале марта кинокомпания Walt Disney приостановила выпуск собственных фильмов в России. Аналогичные решения приняли Warner Bros., Sony Pictures и Paramount. Также ранее мы писали о том, что кинокомпания Warner Bros. заявила о желании вернуться на российский рынок.

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