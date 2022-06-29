Сергей Горошко исполнит одну из ролей в спин-оффе «Содержанок». Теперь по-петербургски!

На прошлой неделе в Петербурге стартовал съемки спин-оффа сериала «Содержанки». Одну из ролей в продолжении — а, вернее, «Перезагрузке» проекта — исполнил звезда «Майора Грома» Сергей Горошко.
«Чтобы познакомиться с историей «Содержанок», я до начала съемок отсмотрел весь материал, так что присоединился к проекту уже подготовленный. Но и до утверждения на роль о проекте, конечно, много слышал. Мне кажется, все знают этот сериал! Моего героя зовут Влад. Я бы назвал его «человеком-идеей», который пытается в одиночку что-то изменить в этом мире. Он тотально одинок и нелюдим», — рассказывает о своем персонаже Горошко.
К актерскому составу также присоединятся Наталья Рогожкина («Бывшие», «Шторм», «Вертинский») и Иван Мулин («Перевал Дятлова», «Казнь», «Черная весна»). Появятся и зарубежные артисты, а их числе — немецкий актер Стив Виндольф («Святой Майк», «Гений», «Ку'дамм 56»), хорватский актер и эстрадный певец Франо Ласич, в чьей фильмографии более 60 ролей в фильмах и сериалах, а также сербский актер и режиссер Иван Евтович («Центр неотложной помощи», «Человеческий зверинец»).
События спин-оффа разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона сериала «Содержанки». «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.
Жизнь московской элиты теперь кипит на берегах Невы, а в светской пищевой цепочке появляются новые звенья. «Московская история, длившаяся три сезона, завершилась: финал проекта вынул из шкафов последние скелеты, расставил все фигуры по своим местам. В «Перезагрузке» мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны. А Петербург в «Перезагрузке» — не только место событий, но и один из важных участников этой сатирической драмы», — рассказывает шоураннер проекта Ирина Сосновая.
Съемки спин-оффа «Содержанки. Перезагрузка» будут продолжаться в Петербурге все лето, некоторые съемочные дни пройдут в Москве.
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