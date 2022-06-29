Сергей Горошко исполнит одну из ролей в спин-оффе «Содержанок». Теперь по-петербургски!

События спин-оффа разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона сериала «Содержанки». «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

Жизнь московской элиты теперь кипит на берегах Невы, а в светской пищевой цепочке появляются новые звенья. «Московская история, длившаяся три сезона, завершилась: финал проекта вынул из шкафов последние скелеты, расставил все фигуры по своим местам. В «Перезагрузке» мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны. А Петербург в «Перезагрузке» — не только место событий, но и один из важных участников этой сатирической драмы», — рассказывает шоураннер проекта Ирина Сосновая.

Съемки спин-оффа «Содержанки. Перезагрузка» будут продолжаться в Петербурге все лето, некоторые съемочные дни пройдут в Москве.