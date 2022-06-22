В Петербурге начались съемки спин-оффа сериала «Содержанки». Показываем первые кадры

Оригинальный сериал рассказывал об изнанке светской жизни современной Москвы. За три сезона зрителям показали циничный и одновременно притягательный мир, в котором герои Дарьи Мороз, Владимира Мишукова, Сабины Ахмедовой, Александры Ребенок, Сергея Бурунова, Марины Зудиной и многих других плетут интриги в попытке получить все и сразу.

Кто из уже известного актерского состава появится в спин-оффе, пока не разглашается, однако на площадке уже были замечены Сабина Ахмедова, Марина Зудина и Александра Ревенко.