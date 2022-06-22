В Петербурге начались съемки спин-оффа сериала «Содержанки». Показываем первые кадры

В Петербурге стартовали съемки спин-оффа сериала онлайн-кинотеатра START «Содержанки. Перезагрузка». В компании поделились с «Собака.ru» первыми кадрами со съемочной площадки.
Оригинальный сериал рассказывал об изнанке светской жизни современной Москвы. За три сезона зрителям показали циничный и одновременно притягательный мир, в котором герои Дарьи Мороз, Владимира Мишукова, Сабины Ахмедовой, Александры Ребенок, Сергея Бурунова, Марины Зудиной и многих других плетут интриги в попытке получить все и сразу.
Кто из уже известного актерского состава появится в спин-оффе, пока не разглашается, однако на площадке уже были замечены Сабина Ахмедова, Марина Зудина и Александра Ревенко.
Ирина Сосновая
Шоураннер и генеральный продюсер проекта «Содержанки. Перезагрузка»:
Финальный, третий сезон проекта мы действительно видели, как развязку истории, в которой главные герои пришли туда, где им самое место: кто-то сорвал большой куш, кто-то сбежал от рутины московской жизни, а кто-то оказался в тюрьме. Перезагрузка — это начало новой истории, которая происходит на новом месте, в новых обстоятельствах. Петербург станет не только местом событий, но и одним из важных персонажей этой сатирической драмы.
Режиссером спин-оффа выступит Ламара Согомонян, для которой проект «Содержанки. Перезагрузка» станет сериальным дебютом. Ее короткометражный фильм «Собирайся, поедем на праздник» показывали на международных фестивалях в Париже, Вене и Берлине, а на международном кинофестивале в Лос-Анджелесе взял награды за лучшую режиссуру и лучшее актерское исполнение
Оригинальный сериал стал одним из самых успешных и популярных оригинальных проектов START. Первые серии показали в онлайн-кинотеатре в 2019 году. Режиссером первого сезона выступил Константин Богомолов, для которого «Содержанки» также стали дебютной сериальной работой. Когда спин-офф покажут на сервисе, пока не раскрывается.
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